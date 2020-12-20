Автомобили-долгожители, которые так и не сняли с производства: топ моделей

Как найти хороший автомобиль? Сегодня определиться с выбором очень трудно, ведь новые модели появляются часто, но мы ничего не знаем об их надежности. Подсказка: хорошая машина останется на конвейере надолго.

AutoOboz вспомнил несколько автомобилей-долгожителей, которые долгие годы продолжают жизнь на сборочных линиях и пока не планируют их покидать.

Каждое поколение легендарного японского внедорожника известно длительным циклом. Например, актуальный Toyota Land Cruiser 200 производят уже 13 лет. Но настоящий долгожитель – Land Cruiser J70, который отправился на конвейер в 1984 году и живет уже 36 лет!

Интересно, что не так давно автомобиль претерпел обновление, в рамках которого получил небольшие изменения во внешности и современную мультимедийную систему с USB-портами. Купить машину можно в Австралии за $50 000.

Logan – популярный бюджетный автомобиль, который в Украине очень любят. Популярностью пользуется как новая модель из салонов дилеров, так и подержанные экземпляры на вторичном рынке. Но "Логан" первого поколения производится с 2004 года.

При этом автомобиль все еще находится на конвейере в Индии под именем Mahindra Verito Vibe. Но бюджетник превратили в хэтчбек и сделали короче 4 м, чтобы уложиться в налоговые льготы для компактных машин.

Британцы известны консервативным подходом к автомобилестроению. Это выражается и в сроках обновления моделей, которые всегда изрядно затягиваются. Второе поколение компактного и легкого спорткара Lotus Elise находится в производстве с 2002 года! Автомобиль за свою жизнь пережил несколько небольших модернизаций, но фактически это та же машина, что появилась 18 лет назад.

Пока ничего неизвестно о возможном преемнике. Но сегодня Lotus Cars находится под контролем китайского концерна Geely, руководство которого наверняка намерено превратить небольшого британского автопроизводителя в успешный и прибыльный проект. Окажется ли частью этой стратегии новый Elise – сейчас сказать трудно.

Вы ничего не знаете о коммерческих перевозках, если не в курсе, как этот сектор услуг существует в Америке. Об американском коммерческом транспорте вы также абсолютно ничего не знаете, если никогда не видели Chevrolet Express. Но это не проблема, ведь за 24 года существования этой модели хоть один экземпляр попадался на глаза даже в Украине.

Складывается впечатление, что даже в 1996 году этот легендарный фургон встал на конвейер с большим технологическим опозданием. Удивительно, но именно это позволило модели задержаться так надолго. До безумия простая конструкция, проверенная надежность, которая ни у кого не вызывает вопросов, и невероятная ремонтопригодность. Останавливать производство Express пока не планируют.

Этот четырехдверный компактный седан в разделе "современных авто" в Украине по популярности мог уступить лишь ZAZ Lanos. Скорее всего, у вашего отца был такой. Бюджетник от Chevrolet знают почти во всем мире.

За 18 лет своей жизни модель сменила массу производителей, хотя начиналась как разработка корейской Daewoo, которая вошла под крыло General Motors. Глобальный рынок познакомился с моделью именно под именем Chevrolet. Золотой крест на решетке подарил в том числе украинцам опыт общения с простым, неприхотливым и надежным автомобилем, который до сих пор выглядит современным – спасибо итальянскому дизайну. Модель популяризовала бренд "Шевроле" как никто другой в нашей стране. Сегодня производство машины продолжается в Узбекистане под брендом Ravon.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях в мире, история которых быстро закончилась. Необычные экспериментальные модели не получили преемников, а покупатели давно о них забыли.