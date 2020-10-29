Автомобиль за $4200 вырвался в лидеры продаж среди электрокаров

Китайская "малолитражка" Wuling Hong Guang Mini EV стала самым продаваемым электромобилем у себя на родине. В прошлом месяце в КНР было продано 20 150 таких автомобилей. Во многом на этом сказалась доступность автомобиля: цены на него стартуют от 4 162 долларов(топовая версия обойдется в 5 607 долларов).

Как пишет InsideEVs, Guang Mini EV стал первым и пока единственным электрокаром китайского рынка, которому удалось обогнать по продажам Tesla Model 3. Впрочем, справедливости ради стоить отметить, что калифорнийская "тройка" стоит в 10 раз дороже.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV является продуктом совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Он представляет собой идеальной транспортное средство для передвижения в мегаполисе. Длина машины составляет 2917 мм, ширина – 1493 мм, высота – 1621 мм, а колесная база – 1940 мм. Салон рассчитан на 4 человек, объем багажника составляет 741 литр при откинутой спинке заднего сиденья.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Технических характеристик Guang Mini EV также хватает для удовлетворения потребностей в городских условиях. Электрокар приводится в движение электродвигателем мощностью 13 кВт (17,4 л.с.) и крутящим моментом 85 Нм, его максимальная скорость составляет 100 км/ч. Доступны две батареи: одна – на 9,2 кВтч с запасом хода 120 км, другая – емкостью 13,8 кВтч, которой хватает на пробег 170 км.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Стоит отметить, что высокий спрос на Guang Mini EV сохраняется до сих пор: когда автомобиль вышел на рынок этим летом, производитель сразу получил на новинку более 50 тыс. заказов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решил отказаться от дизельных двигателей. Французская компания возьмет курс на электромоторы и гибридные установки.