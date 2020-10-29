Автомобиль за $4200 вырвался в лидеры продаж среди электрокаров

Китайская "малолитражка" Wuling Hong Guang Mini EV стала самым продаваемым электромобилем у себя на родине. В прошлом месяце в КНР было продано 20 150 таких автомобилей. Во многом на этом сказалась доступность автомобиля: цены на него стартуют от 4 162 долларов(топовая версия обойдется в 5 607 долларов).

Как пишет InsideEVs, Guang Mini EV стал первым и пока единственным электрокаром китайского рынка, которому удалось обогнать по продажам Tesla Model 3. Впрочем, справедливости ради стоить отметить, что калифорнийская "тройка" стоит в 10 раз дороже.

Guang Mini EV является продуктом совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Он представляет собой идеальной транспортное средство для передвижения в мегаполисе. Длина машины составляет 2917 мм, ширина – 1493 мм, высота – 1621 мм, а колесная база – 1940 мм. Салон рассчитан на 4 человек, объем багажника составляет 741 литр при откинутой спинке заднего сиденья.

Технических характеристик Guang Mini EV также хватает для удовлетворения потребностей в городских условиях. Электрокар приводится в движение электродвигателем мощностью 13 кВт (17,4 л.с.) и крутящим моментом 85 Нм, его максимальная скорость составляет 100 км/ч. Доступны две батареи: одна – на 9,2 кВтч с запасом хода 120 км, другая – емкостью 13,8 кВтч, которой хватает на пробег 170 км.

Стоит отметить, что высокий спрос на Guang Mini EV сохраняется до сих пор: когда автомобиль вышел на рынок этим летом, производитель сразу получил на новинку более 50 тыс. заказов.

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