Новая Ferrari за 280 000 евро сгорела прямо во время движения

В Германии дотла сгорел эксклюзивный и сравнительно новый (выпускается с 2018 года) спорткар Ferrari 488 Pista. Машина загорелась во время движения и через считанные минуты превратилась в груду металла.

Как сообщает fr.de, 51-летний немец ехал на своей Ferrari 488 Pista по региональной дороге в Кундорф недалеко от Лауф-ан-дер-Пегниц (Бавария), как вдруг в в моторном отсеке вспыхнул пожар. Водитель Ferrari немедленно отреагировал, припарковал автомобиль у дороги и укрылся в безопасном месте, а вот с самой машиной уже сделать ничего не мог – огонь ее полностью охватил.

Ferrari 488 Pista загорелась во время движения, а после - полностью сгорела Фото: fr.de

Когда приехала пожарная служба, задняя часть 720-сильный машины уже полностью выгорела. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако от Ferrari к тому времени уже ничего не осталось.

Ferrari 488 Pista загорелась во время движения, а после - полностью сгорела Фото: fr.de

По сообщениям СМИ, ущерб составил около 280 000 евро. Именно столько стоит новый Ferrari 488 Pista из салона.

Ferrari 488 Pista загорелась во время движения, а после - полностью сгорела Фото: fr.de

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