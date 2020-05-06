Суперкар за 250 000 евро развалили об два забора и стену сарая

Невнимательный водитель сверхдорогого McLaren 650S Spider столкнулся с другим спортивным автомобилем и врезался в фермерское домохозяйство. Ущерб: более 150000 евро!

Необычное ДТП произошло в Швейцарии на прошлой неделе. На одной из загородных дорог в кантоне Аппенцелль-Иннерроден спортивный McLaren 650S Spider двигался в паре с другим спорткаром, и всё бы ничего, но в один миг "напарнику" пришлось притормозить из-за автомобиля, который ехал на встречу. На этом и начались неприятности.

Разбитый McLaren 650S Spider Polizei Appenzell

Водитель 650-сильного МакЛарена не успел среагировать на "резкую" остановку напарника, в результате чего протаранил его, а затем вылетел с дороги. Но сразу же автомобиль не остановился: какое-то время он ещё нёсся по лугу, протаранил два забора и остановился лишь на стенке сарая.

Разбитый McLaren 650S Spider Polizei Appenzell

В итоге, спорткар стоимостью около 250 000 евро получил довольно серьезные повреждения кузова. По предварительным данным, сумма ущерба составила 152 000 евро. Это примерно столько же, сколько стоит, например, новый Porsche Carrera S.

Что касается водителя McLaren 650S Spider, 38-летний мужчина отделался травмами – его госпитализировали в больницу.

Разбитый McLaren 650S Spider auto-swiat.pl

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