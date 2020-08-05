Автомобиль с украинскими корнями удивил возможностями

VinFast Lux SA2.0 President – новый кроссовер молодого производителя из Вьетнама, который имеет украинский след и проявляет амбиции в том числе в сегменте электромобилей.

Владеет компанией VinFast вьетнамский бизнесмен Фам Нят Выонг, который в свое время создал и раскрутил в Украине бренд по производству и продаже лапши быстрого приготовления Мивина. Теперь свой капитал миллиардер вложил в нового автопроизводителя.

Новый VinFast Lux SA2.0 President построен на базе старого кроссовера BMW X5 и представляет собой спортивную модификацию стандартного Lux SA2.0. В отличие от него под капотом установлен 6,2-литровый двигатель V8 от Chevrolet Corvette.

Стандартный VinFast Lux SA2.0. Фото: kolesa.ru

Стандартный VinFast Lux SA2.0. Фото: kolesa.ru

Силовая установка развивает 455 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до максимальных 300 км/ч. От стандартного кроссовера новая модель внешне отличается спортивным обвесом и бронзовыми акцентами на кузове и колесах.

Салон VinFast Lux SA2.0 President. Фото: kolesa.ru

В салоне – крупный сенсорный монитор и кожаная отделка (скорее всего, ненатуральная). Автомобиль оснащен климат-контролем, электрическими регулировками кресел, датчиками света и дождя.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом дорогом кроссовере BMW X5 почти за 200 000 евро, который увидели в Украине.