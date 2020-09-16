Автомобиль патрульной полиции стал донором для "битка" из США

Виталий Сазонов Новости 09:47, 16.09.2020

В Украине довольно необычным образом прибегли к ремонту битого автомобиля, купленного в США. Как минимум одну единицу комплектующих он получил от "полицейского донора".

Фото машины опубликовал пользователь Facebook Алексей Павловский.

На битый Mitsubishi Outlander поставили дверь от полицейского авто.
Фото: Олексій Павловський, Facebook

Как видно, на кроссовер Mitsubishi Outlander, который находится на стадии восстановления, установили дверь от кроссовера Mitsubishi патрульной полиции Украины.

На битый Mitsubishi Outlander поставили дверь от полицейского авто.
Скриншот публикации

Версий о том, как дверь от полицейского авто оказалась на гражданской машине, много, но очевидно одно – "битку" эта деталь досталась от точно такого же авто – полицейского "битка".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на аукционе в США продали "биток" с пробегом 1,3 млн км.

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