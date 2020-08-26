Автодорогу проложили между этажами высотки: как это выглядит

Вот уже как почти три десятка лет в Японии существует уникальное инфраструктурное сооружение, которое известно на весь мир. Речь идет о трассе, которая проходит прямо между этажами небоскреба.

В начале 1990-х один японский инвестор захотел построить в городе Осака небоскреб. Однако его беспокоило прохождение шоссе в том месте, где он хотел возвести здание. Предприниматель поинтересовался, можно ли купить землю и пустить дорогу под небоскребом, но эта идея потерпела крах. Впрочем, со временем решение было найдено, и оно получилось очень оригинальным.

Дорогу пустили просто между этажами небоскреба. Фото: wikipedia.org

Задумка была следующей: съезд с трассы будет построен так, чтобы он проходил через небоскреб, между 5-м и 7-м этажами. И уже в 1992 году было открыто здание Gate Tower Building с уникальным туннелем. В здании 16 этажей над землей и два этажа подземного парикинга. Лифт соединяет этажи с офисными помещениями и гаражами, при этом он не останавливается с 5 по 7 этаж.

Трасса, проходящая через здание, защищена специальной конструкцией, снижающей шум и вибрацию. Это сооружение стало своеобразной туристической достопримечательностью Осаки. Как она выглядит, можно увидеть в ролике ниже.

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