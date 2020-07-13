Самое дешевое авто в мире удивило устойчивостью к повреждениям в ДТП

Индийский хетчбэк Tato Nano, который по праву считается самым дешевым авто в мире (цены в Индии стартуют на него от 236 000 рупий, это примерно $3200) поразил своей устойчивостью к повреждениям. Недавно автомобиль попал в ДТП, в котором наглядно показал, насколько он крепкий.

Как следует из ролика, опубликованном в YouTube, дешевая индийская малолитражка угодила в аварию вместе с двумя белыми Honda City: одна из них протаранила Тату, после чего последняя врезалась в Хонду, которая, в свою очередь, находилась впереди. Итог – у обоих "японцев" довольно серьезные повреждения кузова, тогда как Nano отделалась лишь немного треснувшими бамперами и небольшой вмятиной на ляде.

Впрочем, с точки зрения безопасности в этом нет ничего хорошего. При ДТП кузов автомобиля должен максимально поглотить энергию удара, дабы обезопасить от травм водителя и пассажира. В случае же с Tato Nano ни о каком поглощении речи не идет – не зря хетчбэк однажды получил 0 звезд в краш-тесте на безопасность Global NCAP.

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