Каждые два года Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP обновляет и ужесточает свои протоколы испытаний.

В этом году были введены новые тесты, чтобы удовлетворить потребности в защите пассажиров, улучшить защиту после аварии и внедрить передовые технологии помощи водителю.

Авто станут безопаснее: Euro NCAP ужесточает требования euroncap.com

Ключевым изменением является внедрение нового барьера для испытания на лобовое столкновение с движущимся автомобилем, сменивший неподвижный барьер, который применялся Euro NCAP в течение последних 23 лет. Новая методика позволит более адекватно оценивать влияние конструкции авто не только на водителя и пассажиров внутри авто, но побочное воздействие на других участников ДТП. Кроме того, впервые был применен самый современный в мире манекен для краш-теста среднего размера THOR.

Авто станут безопаснее: Euro NCAP ужесточает требования euroncap.com

Побочное воздействие является второй по частоте причиной смертности или получения серьезных травм. Последние обновления в области оценки безопасности включают корректировку скорости и массы при боковом ударе. Также впервые Euro NCAP стал оценивать защиту водителя и пассажира на переднем сиденье при их взаимодействии в процессе удара. С помощью нового теста можно адекватно проверить защиту, предлагаемую новыми элементами защиты, в частности, центральными подушками безопасности.

Euro NCAP продолжает тестировать новейшее поколение систем предотвращения аварий и помощи водителю (AEB). Добавлены новые сложные тестовые сценарии, чтобы оценить технологию AEB для автомобилей и уязвимых участников дорожного движения, в том числе при движении задним ходом и при поворотах на перекрестках. Одним из элементов оценки системы Safety Assist рассматривается система мониторинга состояния водителя.

Авто станут безопаснее: Euro NCAP ужесточает требования euroncap.com

Повышение уровня безопасности – это не только подушки безопасности или улучшенные системы помощи водителю. Безопасность после аварии также играет важную роль в выживании при аварии. В сотрудничестве с CTIF, Международной ассоциацией пожарных и спасательных служб, Euro NCAP разработал новый рейтинг безопасности после аварии.

Производители получат дополнительные баллы за безопасность, если информация о спасении будет точной и легко доступной. Euro NCAP также проверяет простоту доступа в салон, работу электрических дверных ручек и других элементов, а также поддерживает расширенные функции вызова экстренной помощи eCall.

Все эти изменения являются основными аспектами новых протоколов Euro NCAP 2020. Новая методика позволит существенно повысить уровень безопасности. Автомобили, которые будут соответствовать новым требованиям, смогут получить максимальную оценку "5 звезд".

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