Авто на еврономерах в Украине будут раздавать бесплатно: кто сможет получить

В Украине начнут раздавать бесплатно конфискованные автомобили на еврономерах.

Как пишет Telegram-канал "Укравтопром", речь идет о машинах, конфискованных в связи с попыткой незаконно провезти на них контрабандные товары через государственную границу.

В Украине будут раздавать авто бесплатно

Такие авто выставляются на электронные торги в системе СЕТАМ ("Система электронных торгов арестованным имуществом"), а в случае невостребованности поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование передать их безвозмездно.

При этом транспортные средства смогут получить медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.

Заявку на получение автомобиля необходимо подавать в местные органы Государственной исполнительной службы.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие авто отдают бесплатно в Германии.

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