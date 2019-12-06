"Евробляхи" побили рекорд в Украине: названы самые популярные авто. Фото

Украинские автомобилисты продолжают покупать ввезенные из-за рубежа б/у авто. В ноябре установлен очередной рекорд.

Об этом сообщает УкрАвтопром. По итогам ноября 2019-го украинцы зарегистрировали 28,8 тысяч подержанных автомобилей на иностранных номерах. Это в 2,5 раза превышает результаты прошлогоднего ноября.

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Наиболее популярными оказались машины старше 8 лет – их доля от общего количества превысила 57%. Всего по итогам 2019 года украинцы поставили на учет около 380 тысяч авто на иностранной регистрации – в четыре раза больше чем за 11 месяцев 2018 года.

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В ноябре 2019-го самым популярным брендом стал Volkswagen с 4,8 тыс. автомобилей. На втором месте – Skoda (2,7 тыс.), а на третьем – Renault (2,5 тыс.)

Также в пятерку лидеров вошли Ford с 2,4 тыс. легковых б/у авто и Opel с 1,9 тыс. машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы установили рекорд покупки новых автомобилей.

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