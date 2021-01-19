Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "евроблях"

"Евробляхеров" начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице "Водители Украины" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сбивает человека, мы прибываем на место – евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут проявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо – должен быть порядок", – сказал Аваков.

В штрафовании "евробляхеров" виноваты те, кто скрывается с мест ДТП Facebook Водители Украины

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полиция получила доступ к базе данных таможни и теперь сможет увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах.