Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "евроблях"

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Новости
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Владельцев 'евроблях' начали штрафовать, Аваков объяснил

"Евробляхеров" начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на странице "Водители Украины" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сбивает человека, мы прибываем на место – евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закреплена за каким-то человеком и она просрочила все сроки регистрации, такие машины будут проявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо – должен быть порядок", – сказал Аваков.

В штрафовании "евробляхеров" виноваты те, кто скрывается с мест ДТП

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полиция получила доступ к базе данных таможни и теперь сможет увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах.

УкраинаштрафыАрсен Аваков