Audi SQ7 и SQ8 получили новый мотор V8 TFSI

Осенью на европейский рынок выходят спортивные кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 нового поколения, получившие более мощный силовой агрегат.

Новый 4-литровый бензиновый турбомотор V8 TFSI. Фото: audi-mediacenter.com

Топовые версии спортивных кроссоверов Audi SQ7 и SQ8 получили новый двигатель TFSI. Битурбированный V8 заменит в под капотом место 8-цилиндрового турбодизеля TDI. В отличие от предшественника, новинка обеспечивает большую мощность, обладает лучшей топливной экономичностью и гарантирует лучшую динамику.

2021 Audi SQ8. Фото: audi-mediacenter.com

2021 Audi SQ7. Фото: audi-mediacenter.com

Новый мотор оснащен системой отключения части цилиндров, что позволит снизить расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Адаптивная спортивная пневмоподвеска и полноприводная трансмиссия позволят в полной мере реализовать потенциал нового мотора.

2021 Audi SQ7. Фото: audi-mediacenter.com

Технические характеристики кроссоверов не уступят возможностям двухместных спорткаров. Например, мощность мотора выросла на 72 л.с. до 507 л.с., а крутящий момент достигает 770 Нм. Двигатель позволяет SQ7 и SQ8 разогнаться до первой "сотни" за 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Салон Audi SQ7. Фото: audi-mediacenter.com

На малых нагрузках система COD отключает 4 из 8 цилиндров, снижается давление наддува в турбинах, а также оптимизируется процесс газораспределения. Расположение нагнетателей в развале блока цилиндров обеспечивает минимальніе путь прохождения газов и хорошую отдачу мотора даже на низких оборотах.

Салон Audi SQ8. Фото: audi-mediacenter.com

Новый мотор работает в тесном взаимодействии с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом. В стандартную комплектацию новинок вошла полноуправляемое шасси. На малых скоростях задние колеса поворачиваются в противоположном направлении передним на угол 5 градусов, чтобы уменьшить радиус поворота. На скорости выше 60 км/ч они поворачиваются в ту же сторону, что и передние, повышая стабильность при маневрах.

2021 Audi SQ8. Фото: audi-mediacenter.com

Еще две дополнительные опции помогут получить максимальное удовольствие от драйва – электромеханический стабилизатор поперечной устойчивости eAWS и спортивный дифференциал. Первый повышает уровень комфорта и устойчивости при прохождении поворотов на высоких скоростях, второй более эффективно распределяет момент между задними колесами.

2021 Audi SQ8. Фото: audi-mediacenter.com

Продажи новинок стартуют осенью нынешнего года. Стоимость Audi SQ7 4.0 TFSI в Германии будет стартовать с 93287 евро, а за Audi SQ8 придется отдать не менее 101086 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi показала электрический кроссовер с тремя электромоторами.