Audi, Renault и Hyundai перезапустят производство в Европе

Ряд крупных автопроизводителей начали восстанавливать производство на заводах в Европе, хотя значительная часть континента продолжает бороться с пандемией коронавируса.

Audi возобнавляет производство двигателей и автомобилей на венгерском заводе audi-mediacenter.com

Аналитики Bloomberg подсчитали, что спад производства автомобилей в Европе может привести к сокращению выпуска авто на 3 млн в этом году и потери 60 млрд евро доходов. Правительства и корпорации ищут способы возобновить производство, чтобы восстановить экономику.

Например, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждает с руководителями федеральных земель возможные шаги по ослаблению ограничений карантина, чтобы позволить Daimler, Audi и BMW, возобновить производство на немецких заводах.

Audi возобнавляет производство двигателей и автомобилей на венгерском заводе audi-mediacenter.com

По сообщению Bloomberg, завод Audi по производству двигателей в венгерском Дьере возобновил работу. Пока на конвейере трудится 100 рабочих в одну смену. До конца недели планируют запустить вторую смену.

В Audi надеются, что завод по производству двигателей вернется к докризисному уровню, а к концу недели возобновится и производство автомобилей. "Компания делает все возможное, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников", – говорится в заявлении Audi.

Audi возобнавляет производство двигателей и автомобилей на венгерском заводе audi-mediacenter.com

Представители компании Renault недавно подтвердили, что возобновили часть операций в Португалии и планируют перезапустить производство в Румынии уже 21 апреля. А завод Hyundai в чешской Носовице возобновляет производство на этой неделе с двумя сменами вместо обычных трех.

Как писал ранее OBOZREVATEL, автомобильные компании встали на борьбу с коронавирусом

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