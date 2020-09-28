Audi расширяет ассортимент купеобразных кроссоверов

Немецкая компания Audi презентовала новый купеобразныей кроссовер Q5 Sportback.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка поступит к европейским дилерам компании в первой половине будущего года.

2021 Audi Q5 Sportback. Фото: audi-mediaservices.com

Очередной компактный кроссовер построен на базе родственной модели Q5. От своего собрата новинка отличается формой крыши и задней части кузова. Кроме того, для Sportback подготовили легкосплавные диски с новым рисунком, изменили облицовку радиатора, а также немного поменяли бамперы.

2021 Audi Q5 Sportback. Фото: audi-mediaservices.com

По габаритным размерам Q5 Sportback отличается только длиной, которая выросла на 7 мм (до 4689 мм), а ширина и высота остались прежними – 1893 и 1662 мм соответственно.

2021 Audi Q5 Sportback. Фото: audi-mediaservices.com

Новинка унаследовала интерьер обновленного Audi Q5. Здесь есть 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система MMI с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. По сравнению с обычным Q5 купеобразная версия имеет немного меньший багажник – 510 против 550 л, но его можно увеличить до 570 л, сдвинув вперед регулируемый по длине и наклону спинки задний диван. Если же полностью сложить спинку заднего ряда, то можно будет перевезти 1480 л поклажи.

2021 Audi Q5 Sportback. Фото: audi-mediaservices.com

Для новинки будет предложена широкая гамма бензиновых и дизельных моторов мощностью от 163 до 367 л.с. Все они электрифицированы и получили вспомогательные стартер-генераторы на 12 или 48 Вольт в зависимости от числа цилиндров. Кроме того, позже в семействе появятся подзаряжаемые гибриды с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями – 50 TFSI e (299 л.с.) и 55 TFSI e (367 л.с.).

2021 Audi Q5 Sportback. Фото: audi-mediaservices.com

Все моторы будут работать в паре с "7-ступенчатыми "роботами" S tronic или 8-ступенчатым "автоматом". Базовая версия со 163-сильным турбодизелем имеет передний привод, остальные оснащаются трансмиссией quattro ultra с муфтами подключения задних колес. Постоянный полный привод quattro используется на версиях с 6-цилиндровыми двигателями.

Стоимость нового компактного купеобразного кроссовера от Audi станет известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi подготовила "зеленую" версию A3 с ГБО.