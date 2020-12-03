Audi представила спорткар под названием 'Пантера'

Немецкая компания Аudi подготовила для своих фанов новую версию спорткара R8 – Panther Edition. Новинка будет изготовлена тиражом всего 30 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получит эксклюзивную отделку экстерьера и интерьера.

Каждый экземпляр Audi R8 Panther Edition получит особое лакокрасочное покрытие кузова черного цвета, карбоновые корпусы зеркал, 20-дюймовые легкосплавные диски с красными акцентами и низкопрофильной резиной, а также спортивную выхлопную систему, звучание которой можно будет настраивать самостоятельно с помощью кнопки на руле или фирменной ситсемы Audi drive select.

Не менее выразительно выгладит салон новинки. Он отделан черной кожей, алькантарой и получил декоративную красную строчку. Анатомические "ковши" обшиты красной кожей Nappa, а потолок украсили черной алькантарой с "алмазным" рисунком. Все металлические детали декора окрашены в черный цвет.

Новый спортивный руль с отделкой из кожи и алькантары получил кнопки запуска двигателя, управление системой Audi drive select, режимами Performance Mode и звучанием выхлопной системы. Для меломанов подготовили аудиосистему Bang & Olufsen с 13-ю динамиками и выходной мощностью 550 Вт.

Все 30 экземпляров Audi R8 Panther Еdition будут оснащены атмосферным 5,2-литровым мотором FSI V10, который развивает мощность 540 л.с., и задним приводом.

На разгон до первой сотни купе требуется 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 323 км/ч. Подвеска и шасси получили специальные настройки, позволяющие контролировать мощный заднеприводный автомобиль.

Стоимость "Пантеры" от Audi стартует в США с отметки $183300 без учета налогов и сборов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала новый кроссовер, а в будущем намерена расширить линейку электромобилей.