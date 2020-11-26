Audi пополнила линейку кроссоверов топовым SQ5 Sportback

В гамме моделей Audi появился новый купеобразный кроссовер Audi SQ5 Sportback TDI.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спустя два месяца после премьеры новой модели Q5 Sportback в Ингольштадте показали топовую версию кроссовера.

Audi SQ5 Sportback TDI audi-mediacenter.com

Автомобиль получил в свое распоряжение 3-литровый турбодизель, который развивает мощность 341 л.с. и внушительный крутящий момент в 700 Нм, доступный в диапазоне от 1750 до 3250 об/мин. Реализовать все возможности мотора помогут полноприводная трансмиссия и 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. На разгон до первой "сотни" кроссоверу требуется 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Audi SQ5 Sportback TDI audi-mediacenter.com

Для снижения вредных выбросов и экономии топлива в новинке реализованы гибридная технология MHEV с 48-вольтовой сетью и 8-киловаттным стартер-генератором, а также установлен электрический нагнетатель EPC, который помогает устранить так называемую "турбояму" и повышает эффективность работы мотора на низких скоростях.

Audi SQ5 Sportback TDI audi-mediacenter.com

В соответствии со своим статусом, Audi SQ5 Sportback TDI получил более жесткую спортивную подвеску, 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерностью 255/45, тормозные диски увеличенного диаметра, а также уменьшенный на 30 мм дорожный просвет.

Отличить Audi SQ5 Sportback TDI по оригинальному рисунку облицовки радиатора, а также иному переднему бамперу. Сзади новинку выделяет новый бампер с квартетом хромированных патрубков.

Audi SQ5 Sportback TDI audi-mediacenter.com

Интерьер новинки богато украшен полированным алюминием, появилась подсветка дверных порогов с алюминиевыми накладками и логотипами S. На выбор предложат три варианта отделки спортивных кресел с электроприводами.

Audi SQ5 Sportback TDI появится у дилеров марки в первой половине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Audi и Porsche готовят электрические кроссоверы.