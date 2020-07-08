Audi показала соперника Tesla Model Y: фото и характеристики новинки

В семействе электрических моделей Audi e-tron появится еще один участник – кроссовер Q4 e-tron Sportback, который дебютировал сегодня в качестве предсерийного прототипа. Здесь следует отметить, что еще год назад был представлен прототип обычного кроссовера Audi Q4 e-tron, а в данном случае речь идет уже о версии кросс-купе с приставкой Sportback в названии.

Концепт Q4 Sportback e-tron отличается яркой передней псевдорешеткой, надписью e-tron, светодиодными фарами и 22-дюймовыми колесами, а внутри – цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым экраном, алькантарой, рулевым колесом со скошенной нижней частью и черными глянцевыми вставками. От обычного Q4 e-tron вариант Sportback отличается лишь переделанной задней частью (в частности, скошенной в районе "кормы" крышей).

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Длина нового SUV составляет 4,6 м, ширина – 1,9 м, высота – 1,6 м. По этим показателям Sportback буквально на 1 см длиннее обычного Q4 e-tron и немного ниже его. Колесная база у обеих автомобилей одинакова – она составляет 2,77 м.

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Автомобиль построен на заточенной под электрокары платформе Volkswagen MEB; он оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 225 кВт/306 л.с., полным приводом и батареей емкостью 82 кВтч.

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Разгон с 0 до 100 км/ч составляет 6,3 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч (ограничена электронно), запас хода на одном заряде – около 450 км (со временем появится версия c одним мотором на 204 л.с. и задним приводом, рассчитанная на пробег в 500 км).

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Производство Audi Q4 e-tron и Audi Q4 e-tron Sportback наладят на заводе Volkswagen в Цвиккау в Германии. Volkswagen инвестировал в этот завод 1,2 миллиарда евро, ежегодно предприятие будет выпускать 330 000 электромобилей ( это модели марок VW, Audi и SEAT). Также обе новинки будут производиться на новом заводе SAIC-VW, который находится недалеко от Шанхая (он способен производить до 300 000 электромобилей в год).

Audi Q4 e-tron поступит в продажу конце 2020 года, а Q4 e-tron Sportback – летом 2021 года. Обе новинки составят конкуренцию Tesla Model Y.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Audi первой в мире выпустила электромобиль с тремя моторами.