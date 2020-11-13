Audi обновила спортивный кроссовер SQ5

Сергей Иванов Новости 16:00, 13.11.2020

Летом компания Audi показала обновленный кроссовер Q5. Теперь пришло время презентовать флагмана семейства – топовую модификацию SQ5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внешне SQ5 TDI практически не отличается от обычного Q5, но при этом под капотом у него скрывается существенно модернизированный 3-литровым V6 TDI.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com
2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

Узнать SQ5 TDI можно по квартету хромированных патрубков выхлопной системы и соответствующим фирменным эмблемам. Благодаря спортивной подвеске с активными амортизаторами автомобиль имеет на 30 мм меньший клиренс. В качестве опции для новинки предлагается спортивный дифференциал, а также адаптивная пневмоподвеска с спортивным настройками. В стандартной комплектации SQ5 TDI оснащается 20-дюймовыми легкоспавными дисками с резиной размерностью 255/45, но за дополнительную плату можно заказать 21-дюймовые диски.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com
2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

В новом салоне SQ5 TDI можно найти спортивные кресла с электроприводами, декоративные детали из полированного алюминия, кожаную комбинированную отделку с контрастной строчкой, пороги с подсветкой и другие приятные мелочи. В качестве опции предлагается отделка сидений из кожи Nappa, карбоновые декоративные вставки и функция массажа для передних кресел.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com
2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

Развлекать водителя и его спутников в дороге будет мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением. Для водителя предусмотрен цифровой щиток приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, который может менять графику, предлагая три базовых режима – Dynamic, Sport и Classic. В качестве опции можно заказать проекционный дисплей.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

Шестицилиндровый дизельный мотор развивает мощность 341 л.с., а крутящий момент в 700 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 3250 об/мин. В конструкцию мотора было внесено множество усовершенствований, что позволило повысить его эффективность и технические характеристики. Например, алюминиевые поршни заменили кованными стальными, установили новые пьезодатчики в системе впрыска, а интеркулер установили в развале блока цилиндров. Кроме того, турбонагнетатель получил более компактное и легкое компрессорное колесо.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

Audi SQ5 TDI оснащен 48-вольтной гибридной системой MHEV, которая позволяет добавить до 8 кВт (11 л.с.) мощности мотору, а также помогает экономить до 0,7 л топлива на 100 км пробега.

Еще одной интересной особенностью SQ5 TDI является электрический компрессор (EPC), который работает в паре с турбонаддувом. Он позволяет избавиться от так называемой "турбоямы" на малых оборотах двигателя. На обновленной модели он получил новый алгоритм работы, позволяющий использовать ЕРС в более широком диапазоне оборотов двигателя для повышения его эффективности.

2021 Audi SQ5 TDI
audi-mediacenter.com

Audi SQ5 TDI способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Продажи новинки в Европе стартуют в первом квартале будущего года по цене от 68137 евро.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Audi расширяет ассортимент купеобразных кроссоверов

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