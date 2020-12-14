Audi начала продажи гибридного хэтчбека A3 Sportback 45 TFSI e

Audi продолжает расширять гамму гибридных моделей. Очередным пополнением в семействе стал хэтчбек A3 Sportback 45 TFSI e.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль получил более мощный силовой агрегат и расширенный пакет опций.

Audi A3 Sportback 40 TFSI e оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который имеет в своем арсенале 150 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента. В паре с ним работает электромотор мощностью 80 кВт (109 л.с.), момент которого достигает 330 Нм. В результате силовой агрегат имеет суммарную мощность 245 л.с., и момент величиной 400 Нм. По сравнению с представленной ранее версией A3 40 TFSI e, новинка прибавила 41 л.с. и 50 Нм.

Встроенный в корпус 6-ступенчатой роботизированной КП S tronic электромотор питается от литий-ионной батареи емкостью 13 кВтч. На полную зарядку аккумулятора от обычной домашней электросети потребуется 5 часов.

Переднеприводный хэтчбек способен разгоняться до первой "сотни" за 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 232 км/ч. Средний расход топлива по циклу NEDC составляет порядка 1,4-1,5 л/100 км. Запас хода на электротяге составляет порядка 63 км (WLTP) а максимальная скорость в этом случае будет ограничена электроникой на отметке 140 км/ч. Водитель может выбирать между четырьмя режимами работы силового агрегата, включая полностью электрический.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e выделяется тонированными элементами декора, а в качестве опции можно заказать матричные фары. Кроме того, автомобиль получил 17-дюймовые легкосплавные диски и более эффективную тормозную систему с красными суппортами и дисками увеличенного диаметра – 340 мм спереди и 310 мм – сзади.

В стандартное оснащение вошли: спортивные кресла, тонированные стекла, двухзонный климат-контроль и цифровой кокпит с двумя дисплеями.

Стоимость A3 Sportback 45 TFSI e в Германии начинается с отметки 40395 евро, причем, покупателям предусмотрена государственная компенсация в размере 6750 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Семейство Audi Q3 пополнилось подзаряжаемым гибридом, а в линейке кроссоверов марки появилась топовая модификация SQ5 Sportback.