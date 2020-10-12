Audi 100 c пробегом 7 000 км выставили на продажу по цене "Логана"

В Германии выставили на продажу необычный экземпляр культовой Audi 100. 32-летняя машина имеет минимальный пробег и отличное состояние, при этом оценили ее как новый Renault Logan.

Соответствующее объявление появилось на сайте mobilde.de. Из описания следует, что седан был выпущен в 1989 году, и за все время у него был лишь один владелец. Своей "соткой" он пользовался очень редко, поэтому за три десятка лет она наездила всего 6 652 км.

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Машина все время находилась в гараже, это позволило ей отлично сохранится – на кузове нет ни ржавчины, ни царапин, а салон выглядит как новый. Продавец лишь заменил расходники, которые пострадали от длительного простоя – шланги, прокладки и т.п.

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Под капотом этой Audi находится 1,8-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 89 сил. Двигатель агрегатирован с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Оснащен седан гидроусилителем и люком.

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Просят за автомобиль 11 700 евро, что для такой "капсулы времени" не так уж и дорого.

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 с пробегом 6 652 км. mobile.de

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