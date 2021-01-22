Ателье Italdesign примет участие в создании нового DeLorean

Итальянское дизайн-ателье Italdesign примет участие в создании современной версии знаменитого DeLorean DMC-12

Об этом сообщатся на странице DMC в Facebook. Американская компания DeLorean Motor Company из Техаса намерена возобновить производство автомобилей под брендом DeLorean.

DeLorean Motor Company из Техаса намерена возобновить производство автомобилей под брендом DeLorean facebook.com/deloreanmotorcompany

"DeLorean DMC-12 в этом году исполняется 40 лет! Этот снимок сделан 21 января 1981 года, когда была выпущена самая первая серийная модель. Что может быть лучше, чем заглянуть в (ближайшее) будущее, чтобы отметить икону автомобильной истории? Следите за новостями… ", – гласит подпись.

DeLorean DMC-12 выпускался компанией Джона ДеЛореана с 1981 по 1983 год rmsothebys.com

Основанная в 1995 году британским механиком Стивеном Вайнном компания DMC первоначально занималась продажей запасных частей и реставрацией оригинальных DeLorean DMC-12, выпускавшихся одноименной компанией Джона ДеЛореана с 1981 по 1983 год. Но несколько лет назад были анонсированы планы по возобновлению выпуска машин-копий легендарной DMC-12. Однако, проект так и не было реализован.

Всего было изготовлено около 9000 экземпляров rmsothebys.com

Теперь в компании намерены организовать производство новой модели, которая была бы современным воплощением культового купе и пригласили принять участие в его создании авторов дизайна оригинального DMC-12 – итальянское ателье Italdesign.

Концепт Italdesign DaVinci был представлен на автошоу в Женеве в 2019 году Italdesign.com

На самом деле, Italdesign не нужно ничего изобретать, ведь в 2019 году на автошоу в Женеве компания уже показала прообраз DMC-12, правда, тогда речь шла не о детище Джона ДеЛореана и Джорджетто Джуджаро, а о гениальном Да Винчи.

Конструкция DaVinci тщательно проработана и позволяет запустить машину в серийное производство Italdesign.com

Конструкция концепта DaVinci тщательно проработана и позволяет запустить машину в серийное производство. Концептуальный Gran Turismo оснащен двумя электромоторами, каждый из которых отвечает за привод своей пары колес, а под плоским полом спрятана большая батарея. Интересно, инженеры предусмотрели и возможность установки в автомобиле традиционного ДВС. По словам создателей, автомобиль можно оснастить 4-литровым V8 и полным приводом. Но, главное, автомобиль имеет характерные для DMC-12 двери-крылья…

Оправдается этот прогноз или в Italdesign разработают для DeLorean Motor Company что-то новое, мы узнаем совсем скоро.

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