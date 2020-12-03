Ателье Hennessey Performance "прокачала" любимый пикап Америки

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Ателье Hennessey Performance 'прокачала' любимый пикап Америки

Известное американское ателье Hennessey Performance представила собственную версию самого продаваемого пикапа в мире и назвала новинку Hennessey Venom 800 Supercharged.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новое поколение Ford F-150 презентовали в июне нынешнего года. Это уже 14-я генерация модели, которая впервые появилась в далеком 1948 году. Естественно, что этот пикап является одной из самых любимых моделей для тюнинга, что в очередной раз продемонстрировали мастера из Техаса.

"Донором" для создания Hennessey Venom 800 Supercharged послужил новейший Ford F-150 Platinum Edition с полноразмерной 4-дверной кабиной Super Crew

По словам руководителя ателье Джона Хеннесси, "за 29 лет существования компании имя Venom использовалось для небольшого числа спорткаров, но после создания этого 815-сильного компрессорного F-150 мы решили, что он тоже достоин нести это имя".

Hennessey Venom 800 Supercharged построен на базе Ford F-150 Platinum Edition с полноразмерной 4-дверной кабиной Super Crew. Он оснащен 5-литровым бензиновым V8, 10-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией. За счет установки могучего механического компрессора, системы охлаждения нагнетаемого воздуха, новых инжекторов, новой более эффективной системы подачи топлива и выхлопной системы из нержавеющей стали мощность удалось увеличить более чем вдвое – с 405 до 815 л.с. Максимальный крутящий момент вырос с базовых 556 до 986 Нм. Двигатель настроен на использование био-этанола Е85. В результате на разгон до первой "сотни" пикапу требуется всего 3,6 секунды.

Предыдущий проект Hennessey – VelociRaptor V8 был создан на базе модели Ford F-150 Raptor прошлого поколения. Она оснащался мотором 5-литровым V8, мощность которого увеличили до 768 л.с.

Автомобиль также получил мощные тормозные механизмы от Brembo с 6-ю поршнями спереди и вентилируемыми перфорированными дисками диаметром 15,1 дюйма, а также 20-дюймовыми фирменным легкосплавными дисками с внедорожной резиной BFGoodrich Mud-Terrain T/A внешним радиусом 35 дюймов. Подвеску усилили и модернизировали, установив более жесткие пружины и амортизаторы с увеличенным ходом, а лифт-комплект позволил увеличить клиренс на 152 мм.

Hennessey Venom 800 Supercharged получил дополнительный LED-лампы, новую облицовку радиатора, бампера и элементы декора, напоминающие об авторстве проекта

Кроме того, автомобиль получил дополнительный LED-лампы, новую облицовку радиатора, бампера и элементы декора, напоминающие об авторстве проекта. Приобрести один из 100 будущих экземпляров пикапа можно у дилеров Ford или непосредственно в ателье в Техасе за $149500. На машину предоставляется гарантия 3 года или 58000 км пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance построила 1000-сильный Jeep, а пикап Ram 1500 TRX завоевал титул Truck of the Year 2021 по версии журнала Motor Trend.

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