Ателье Alpina представило новую версию седана В3

Известное немецкое тюнинг-ателье Alpina представило новую версию спортседана В3.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Впервые помимо традиционных фирменных оттенков зеленого и синего цвета для модели Alpina B3 будет предложен особый цвет Imola Red, названный в честь знаменитой итальянской гоночной трассы.

Новинка эффектно выглядит за счет контрастного черного глянцевого декора, стильным 20-дюймовым черным дискам, скрывающих синие суппорта тормозных механизмов, а также квартету патрубков спортивной выхлопной системы.

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2020 B3 Sedan оснащен модернизированной версией 3-литрового турбированного мотора BMW. Рядная "шестерка" развивает мощность 462 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат" ZF. С таким тандемом седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 303 км/ч.

Покупателям доступен широкий ассортимент опций, позволяющих максимально персонализировать новинку с учетом индивидуальных предпочтений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alpina показала свое видение флагманского кроссовера Х7.