Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров

Компания Aston Martin выпустит сразу два своих спорткара в исполнении 007 Edition, чтобы отметить выход на экраны нового фильма No Time To Die, посвященного приключениям супершпиона Джеймса Бонда.
Напомним, что в ноябре на киноэкраны всего мира выходит юбилейный 25-й фильм, посвященный неутомимому и бесстрашному борцу с мировым злом – агенту 007. В честь него сразу две модели компании получит эксклюзивную версию 007 Edition – Vantage и DBS Superleggera.
Вдохновение при создании новинок в компании черпали в образе классического Aston Martin c мотором V8, который дебютировал в 1987 году в фильме "The Living Daylights".
Обе модели получат эксклюзивную окраску и богатую комплектацию, в которую войдут многочисленные элементы из углепластика, особый рисунок колесных дисков и специальный декор.
Vantage 007 Edition будет изготовлен в количестве 100 экземпляров, стоимостью $210 663 каждый. Тираж DBS Superleggera 007 Edition составит всего 25 авто, а цена составит $365094.
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