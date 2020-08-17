Компания Aston Martin выпустит сразу два своих спорткара в исполнении 007 Edition, чтобы отметить выход на экраны нового фильма No Time To Die, посвященного приключениям супершпиона Джеймса Бонда.

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Напомним, что в ноябре на киноэкраны всего мира выходит юбилейный 25-й фильм, посвященный неутомимому и бесстрашному борцу с мировым злом – агенту 007. В честь него сразу две модели компании получит эксклюзивную версию 007 Edition – Vantage и DBS Superleggera.

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Вдохновение при создании новинок в компании черпали в образе классического Aston Martin c мотором V8, который дебютировал в 1987 году в фильме "The Living Daylights".

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Обе модели получат эксклюзивную окраску и богатую комплектацию, в которую войдут многочисленные элементы из углепластика, особый рисунок колесных дисков и специальный декор.

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Vantage 007 Edition будет изготовлен в количестве 100 экземпляров, стоимостью $210 663 каждый. Тираж DBS Superleggera 007 Edition составит всего 25 авто, а цена составит $365094.

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin выпустит "шпионские" версии спорткаров. Фото: media.astonmartin.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin начала выпуск кроссовера DBX.