Aston Martin выпустит эксклюзивный спидстер для ценителей бренда

Британский производитель суперкаров презентовал новый проект Aston Martin V12 Speedster.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В этом году Aston Martin представит эксклюзивную модель V12 Speedster, которая посвящена спортивному прошлому марки.

Aston Martin V12 Speedster будет изготовлен тиражом всего 88 экземпляров media.astonmartin.com

Модель V12 Speedster создана специальным подразделением "Q by Aston Martin", специалисты которого работают в тесном взаимодействии с инженерами и дизайнерами компании. Двухместный спорткар создан с использованием гоночных и авиационных технологий и призван напомнить о спортивных успехах компании из Гейдона.

Дизайн новинки выполнен в духе знаменитой гоночной модели DBR1 1959 года и концепта Centenary CC100 Speedster Concept, представленного в 2013 году к 100-летию Aston Martin.

Aston Martin DBR1 1959 года и концепт Centenary CC100 Speedster Concept 2013 года media.astonmartin.com

Спидстер получит в свое распоряжение 5,2-литровый V12 Twin-Turbo, который выдает около 700 л.с. и имеет крутящий момент 700 Нм. Реализовать эту мощь поможет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач компании ZF, расположенная для лучшей развесовки в блоке с задним дифференциалом.

Aston Martin DBR1 1959 года и концепт Centenary CC100 Speedster Concept 2013 года media.astonmartin.com

Компания уже начала принимать заказы на эксклюзивный спидстер. Всего планируется изготовить 88 экземпляров V12 Speedsters, а первые покупатели получат машины в первом квартале 2021 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin подготовила свой первый кроссовер.

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