Aston Martin представил соперника Bentley Bentayga

Новый кроссовер Aston Martin DBX 2020 официально дебютировал в ходе автошоу в Лос-Анджелесе. Компании понадобилось более 100 лет существования, чтобы прийти к своему первому SUV.

Как стало известно OBOZREVATEL, кроссовер "Астон Мартин" построен на новой платформе собственной разработки. Однако новинка получила знакомый двигатель – 4-литровый V8 от AMG, который также используют в моделях Aston Martin DB11 и Vantage.

Aston Martin DBX 2020 официально представлен astonmartin.com

В случае с DBX мощность агрегата увеличили до 542 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, а максимальная скорость равна 291 км/ч.

Кроссовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

Ранее в компании рассматривали возможность оснащения внедорожника собственным турбированным V12. Возможно, такая модификация появится спустя какое-то время после старта продаж. В этом случае мощность превысит 600 л.с.

Aston Martin DBX привлечет новых покупателей и станет самой продаваемой моделью компании astonmartin.com

Дизайн Aston Martin DBX 2020 выполнен в узнаваемой стилистике британского бренда с характерной фальшрадиаторной решеткой сложной формы и каплевидными фарами. В дополнение к ним в переднем бампере установили "колодцы" дневных ходовых огней.

Кроссовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

Необычное решение задней светотехники Aston Martin DBX кажется знакомым astonmartin.com

Задние фонари выполнили в стиле Aston Martin Vantage 2019 – та же изогнутая тонкая полоса, которая опоясывает корму. Такое решение добавляет и без того динамичному облику спортивности.

Aston Martin Vantage первым продемонстрировал необычные задние фонари astonmartin.com

Сразу два спойлера у Aston Martin DBX – подходящее количество для мощного автомобиля astonmartin.com

Сзади заметны сразу два спойлера – в верхней части багажной дверцы и непосредственно над фонарями. Завершают корму черная отделка бампера и крупные патрубки выхлопной системы.

Современный, светлый и роскошный – главные характеристики салона Aston Martin DBX astonmartin.com

Кроссовер Aston Martin DBX 2020 astonmartin.com

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Интерьер дизайнеры создавали с мыслями об особенном месте для водителя и пассажиров. Поэтому здесь использована дорогая натуральная кожа, ценные породы дерева и металлическая отделка. Передняя панель получила стильное оформление и чем-то напоминает DB11.

Интерьер Aston Martin DB11 продемонстрировал новую стилистику британских суперкаров astonmartin.com

Стоит отметить современное оснащение – цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay.

Концепт Aston Martin DBX стал предшественником серийной модели astonmartin.com

DBX Concept напоминал спортивное купе для бездорожья astonmartin.com

Наиболее интересное техническое оборудование – пневматическая подвеска, которая позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне 95 мм. Вероятно, этой системой поделился кроссовер Mercedes GLE.

Mercedes-Benz GLE, вероятно, поделился с Aston Martin DBX некоторыми техническими решениями mercedes-benz.com

Цена Aston Martin DBX стартует с отметки 190 тыс. долларов. Как всегда, каждый экземпляр модели будет собран вручную по индивидуальному заказу покупателя. Главный соперник – кроссовер Bentley Bentayga, который стоит около 170 тысяч в базовой версии с двигателем V8.

Bentley Bentayga открыла сегмент роскошных кроссоверов, к которому присоединился Aston Martin DBX 2020 bentleymotors.com

Lamborghini Urus – один из быстрейших SUV. Aston Martin DBX придется с ним соперничать media.lamborghini.com

Кроме того, в соперники стоит записать Lamborghini Urus и предстоящий кроссовер Ferrari Purosangue.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ferrari представила элегантное спортивное купе, которое назвали в честь итальянской столицы.

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