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20 ноября • обновлено в 13:17
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Aston Martin представил соперника Bentley Bentayga

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Новый кроссовер Aston Martin DBX 2020 официально дебютировал в ходе автошоу в Лос-Анджелесе. Компании понадобилось более 100 лет существования, чтобы прийти к своему первому SUV.

Как стало известно OBOZREVATEL, кроссовер "Астон Мартин" построен на новой платформе собственной разработки. Однако новинка получила знакомый двигатель – 4-литровый V8 от AMG, который также используют в моделях Aston Martin DB11 и Vantage.

Aston Martin DBX 2020 официально представлен

Aston Martin DBX 2020 официально представлен

astonmartin.com

В случае с DBX мощность агрегата увеличили до 542 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, а максимальная скорость равна 291 км/ч.

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Кроссовер Aston Martin DBX 2020

Кроссовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

Ранее в компании рассматривали возможность оснащения внедорожника собственным турбированным V12. Возможно, такая модификация появится спустя какое-то время после старта продаж. В этом случае мощность превысит 600 л.с.

Aston Martin DBX привлечет новых покупателей и станет самой продаваемой моделью компании

Aston Martin DBX привлечет новых покупателей и станет самой продаваемой моделью компании

astonmartin.com

Дизайн Aston Martin DBX 2020 выполнен в узнаваемой стилистике британского бренда с характерной фальшрадиаторной решеткой сложной формы и каплевидными фарами. В дополнение к ним в переднем бампере установили "колодцы" дневных ходовых огней.

Кроссовер Aston Martin DBX 2020

Кроссовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

Необычное решение задней светотехники Aston Martin DBX кажется знакомым

Необычное решение задней светотехники Aston Martin DBX кажется знакомым

astonmartin.com

Задние фонари выполнили в стиле Aston Martin Vantage 2019 – та же изогнутая тонкая полоса, которая опоясывает корму. Такое решение добавляет и без того динамичному облику спортивности.

Aston Martin Vantage первым продемонстрировал необычные задние фонари

Aston Martin Vantage первым продемонстрировал необычные задние фонари

astonmartin.com

Сразу два спойлера у Aston Martin DBX – подходящее количество для мощного автомобиля

Сразу два спойлера у Aston Martin DBX – подходящее количество для мощного автомобиля

astonmartin.com

Сзади заметны сразу два спойлера – в верхней части багажной дверцы и непосредственно над фонарями. Завершают корму черная отделка бампера и крупные патрубки выхлопной системы.

Современный, светлый и роскошный – главные характеристики салона Aston Martin DBX

Современный, светлый и роскошный – главные характеристики салона Aston Martin DBX

astonmartin.com

Кроссовер Aston Martin DBX 2020

Кроссовер Aston Martin DBX 2020

astonmartin.com

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Интерьер дизайнеры создавали с мыслями об особенном месте для водителя и пассажиров. Поэтому здесь использована дорогая натуральная кожа, ценные породы дерева и металлическая отделка. Передняя панель получила стильное оформление и чем-то напоминает DB11.

Интерьер Aston Martin DB11 продемонстрировал новую стилистику британских суперкаров

Интерьер Aston Martin DB11 продемонстрировал новую стилистику британских суперкаров

astonmartin.com

Стоит отметить современное оснащение – цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay.

Концепт Aston Martin DBX стал предшественником серийной модели

Концепт Aston Martin DBX стал предшественником серийной модели

astonmartin.com

DBX Concept напоминал спортивное купе для бездорожья

DBX Concept напоминал спортивное купе для бездорожья

astonmartin.com

Наиболее интересное техническое оборудование – пневматическая подвеска, которая позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне 95 мм. Вероятно, этой системой поделился кроссовер Mercedes GLE.

Mercedes-Benz GLE, вероятно, поделился с Aston Martin DBX некоторыми техническими решениями

Mercedes-Benz GLE, вероятно, поделился с Aston Martin DBX некоторыми техническими решениями

mercedes-benz.com

Цена Aston Martin DBX стартует с отметки 190 тыс. долларов. Как всегда, каждый экземпляр модели будет собран вручную по индивидуальному заказу покупателя. Главный соперник – кроссовер Bentley Bentayga, который стоит около 170 тысяч в базовой версии с двигателем V8.

Bentley Bentayga открыла сегмент роскошных кроссоверов, к которому присоединился Aston Martin DBX 2020

Bentley Bentayga открыла сегмент роскошных кроссоверов, к которому присоединился Aston Martin DBX 2020

bentleymotors.com

Lamborghini Urus – один из быстрейших SUV. Aston Martin DBX придется с ним соперничать

Lamborghini Urus – один из быстрейших SUV. Aston Martin DBX придется с ним соперничать

media.lamborghini.com

Кроме того, в соперники стоит записать Lamborghini Urus и предстоящий кроссовер Ferrari Purosangue.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ferrari представила элегантное спортивное купе, которое назвали в честь итальянской столицы.

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Автор
Стас Сидилев Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто кроссовер суперкар Aston Martin новости
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