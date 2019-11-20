Aston Martin представил соперника Bentley Bentayga

Новый кроссовер Aston Martin DBX 2020 официально дебютировал в ходе автошоу в Лос-Анджелесе. Компании понадобилось более 100 лет существования, чтобы прийти к своему первому SUV.
Как стало известно OBOZREVATEL, кроссовер "Астон Мартин" построен на новой платформе собственной разработки. Однако новинка получила знакомый двигатель – 4-литровый V8 от AMG, который также используют в моделях Aston Martin DB11 и Vantage.
Aston Martin DBX 2020 официально представлен
astonmartin.com
В случае с DBX мощность агрегата увеличили до 542 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, а максимальная скорость равна 291 км/ч.
Кроссовер Aston Martin DBX 2020
astonmartin.com
Ранее в компании рассматривали возможность оснащения внедорожника собственным турбированным V12. Возможно, такая модификация появится спустя какое-то время после старта продаж. В этом случае мощность превысит 600 л.с.
Aston Martin DBX привлечет новых покупателей и станет самой продаваемой моделью компании
astonmartin.com
Дизайн Aston Martin DBX 2020 выполнен в узнаваемой стилистике британского бренда с характерной фальшрадиаторной решеткой сложной формы и каплевидными фарами. В дополнение к ним в переднем бампере установили "колодцы" дневных ходовых огней.
Кроссовер Aston Martin DBX 2020
astonmartin.com
Необычное решение задней светотехники Aston Martin DBX кажется знакомым
astonmartin.com
Задние фонари выполнили в стиле Aston Martin Vantage 2019 – та же изогнутая тонкая полоса, которая опоясывает корму. Такое решение добавляет и без того динамичному облику спортивности.
Aston Martin Vantage первым продемонстрировал необычные задние фонари
astonmartin.com
Сразу два спойлера у Aston Martin DBX – подходящее количество для мощного автомобиля
astonmartin.com
Сзади заметны сразу два спойлера – в верхней части багажной дверцы и непосредственно над фонарями. Завершают корму черная отделка бампера и крупные патрубки выхлопной системы.
Современный, светлый и роскошный – главные характеристики салона Aston Martin DBX
astonmartin.com
Кроссовер Aston Martin DBX 2020
astonmartin.com
Интерьер дизайнеры создавали с мыслями об особенном месте для водителя и пассажиров. Поэтому здесь использована дорогая натуральная кожа, ценные породы дерева и металлическая отделка. Передняя панель получила стильное оформление и чем-то напоминает DB11.
Интерьер Aston Martin DB11 продемонстрировал новую стилистику британских суперкаров
astonmartin.com
Стоит отметить современное оснащение – цифровой щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay.
Концепт Aston Martin DBX стал предшественником серийной модели
astonmartin.com
DBX Concept напоминал спортивное купе для бездорожья
astonmartin.com
Наиболее интересное техническое оборудование – пневматическая подвеска, которая позволяет регулировать дорожный просвет в диапазоне 95 мм. Вероятно, этой системой поделился кроссовер Mercedes GLE.
Mercedes-Benz GLE, вероятно, поделился с Aston Martin DBX некоторыми техническими решениями
mercedes-benz.com
Цена Aston Martin DBX стартует с отметки 190 тыс. долларов. Как всегда, каждый экземпляр модели будет собран вручную по индивидуальному заказу покупателя. Главный соперник – кроссовер Bentley Bentayga, который стоит около 170 тысяч в базовой версии с двигателем V8.
Bentley Bentayga открыла сегмент роскошных кроссоверов, к которому присоединился Aston Martin DBX 2020
bentleymotors.com
Lamborghini Urus – один из быстрейших SUV. Aston Martin DBX придется с ним соперничать
media.lamborghini.com
Кроме того, в соперники стоит записать Lamborghini Urus и предстоящий кроссовер Ferrari Purosangue.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ferrari представила элегантное спортивное купе, которое назвали в честь итальянской столицы.
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