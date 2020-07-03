Aston Martin Дэвида Бэкхэма выставили на продажу

На одной из торговых площадок выставили на продажу кабриолет Aston Martins V8 Vantage Volante, ранее принадлежавший известному британскому футболисту Дэвиду Бэкхэму.

Звезда футбола, выступавшая за такие известные клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ", приобрел это авто в 2003 году и частенько был замечен за рулем кабриолета на улицах Лондона. Автомобиль настолько понравился Дэвиду, что он взял его с собой в Испанию, когда подписал контракт с "Реал Мадрид".

Aston Martin V8 Vantage Volante. Фото: rmsothebys.com

Aston Martin V8 Vantage Volante. Фото: rmsothebys.com

Кабриолет был изготовлен в 1988 году получил насыщенный красный цвет кузова. Салон отделан кожей бежевого и вишневого цвета , а также декоративными панелями из орехового дерева.

Aston Martin V8 Vantage Volante. Фото: rmsothebys.com

Под капотом машины расположился 432-сильный V8 объемом 5,3 литра, способный разогнать авто до 100 км/ч за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 270 км/ч. В списке дополнительных опций – пакет для модернизации двигателя X Pack с поршнями Cosworth и головками блока Nimrod, а также спортивная выхлопная система.

Aston Martin V8 Vantage Volante. Фото: rmsothebys.com

Таких форсированных кабриолетов V8 Vantage Volante было изготовлено всего 133 экземпляра. Автомобиль прошел предпродажную подготовку в Aston Martin Works и теперь предлагается на продажу на сайте AutoTrader за внушительную сумму $548808.

Aston Martin V8 Vantage Volante. Фото: rmsothebys.com

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