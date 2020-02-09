Aston Martin DBX: в Украине появился внедорожник за 200 000 евро

Новый кроссовер Aston Martin DBX 2020 официально дебютировал в Украине. Первые экземпляры, которые будут собраны вручную в Уэльсе, появятся на наших дорогах в конце весны.

OBOZREVATEL уже изучил долгожданную новинку и готов поделиться впечатлениями о первом кроссовере в истории легендарного британского бренда. Новый Астон Мартин DBX – потенциально самая продаваемая модель в линейке компании.

Aston Martin DBX – новейший кроссовер, который скоро появится на украинских дорогах

В первую очередь, бренд прославился как производитель одних из лучших в мире спорткаров и роскошных купе. Более того, Aston Martin углубился в изучение гибридных технологий, а вскоре покажет несколько среднемоторных суперкаров. Кроссовер DBX – еще один виток развития компании, однако эта модель, пожалуй, является самым необычным автомобилем бренда.

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Именно это и позволит новой модели стать наиболее продаваемым Aston Martin в истории. Благодаря практичности, полному приводу, технологичному оборудованию и 100-процентной готовности к ежедневной эксплуатации в любых условиях за этой моделью уже выстроились очереди во всем мире.

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На украинских дорогах увидеть Aston Martin DBX можно будет в конце весны. Несмотря на базовую цену в 215 000 евро для нашего рынка, заказов уже много. Показанный на презентации автомобиль стоит около 250 тыс. евро, однако и это не предел. Цену нетрудно увеличить за счет особой палитры цветов, персонализированной отделки интерьера материалами высочайшего качества и специальных аксессуаров.

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При этом даже в базовой версии все DBX 2020 получат полностью кожаный салон, панорамную крышу и мощнейший твин-турбо V8 объемом 4 л на 550 л.с. Эта силовая установка позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 с, а максимальная скорость превышает 290 км/ч. Несмотря на выдающиеся для внедорожника характеристики, в украинском представительстве поговаривают о появлении модификации с двигателем V12... Собственно, эти слухи ходят с момента мирового дебюта модели в Лос-Анджелесе в конце 2019 года.

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В этом случае Aston Martin DBX сможет предложить около 700 л.с.! На самом деле, двигатель выдает даже больше в некоторых моделях компании. Например, в Aston Martin DBS Superleggera, которым украсили украинскую презентацию DBX, этот мотор развивает 725 л.с., позволяя разогнаться до 340 км/ч. Отдача этого агрегата внутри большого кроссовера, видимо, будет зависеть от предпочтений потенциальных покупателей, однако желающие получить новинку в такой конфигурации наверняка уже есть. Вопрос времени?

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Возвращаясь к Aston Martin DBX, который уже существует, главной целью компании было создание привычного суперкара с присущим ему роскошным интерьером, но в этом случае дополненным пятью посадочными местами, технологичным оснащением и вместительным багажником. Последний, кстати, может похвастать одним из крупнейших объемов в классе, а благодаря складывающимся практически в ровный пол спинкам кресел второго ряда пользоваться им очень удобно. Практичный Aston Martin – могли вы себе такое представить?

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Кроме того, благодаря огромной 3-метровой колесной базе новинка предлагает бескомпромиссное пространство для задних пассажиров, а отделанные мягкой кожей сиденья очень комфортны. В ежедневной эксплуатации также пригодится система полного привода и новейшая пневматическая подвеска, благодаря которой дорожный просвет можно регулировать в диапазоне 95 мм.

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Еще? В дневных ходовых огнях скрыты воздухозаборники для охлаждения передних тормозов, аэродинамичный кузов защищен от налипания снега, дверца багажника оснащена электроприводом, а сам автомобиль благодаря пневмоподвеске можно опустить для удобной погрузки вещей. В дальнейшем, кроме более мощного мотора, в линейке Aston Martin DBX может появиться и гибридная модификация. Однако сперва автопроизводителю необходимо удовлетворить высокий спрос на уже представленную модель.

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