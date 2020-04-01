Армия автомобилей против COVID-19: Land Rover мобилизовал целый флот

Распространение коронавирусной инфекции затронуло и автомобильную промышленность. Jaguar и Land Rover предоставили более 160 автомобилей в распоряжение Красного Креста.

COVID-19 предвещает экономические трудности, некоторые из них определенным образом проявляются уже сейчас. Продажи новых автомобилей начали снижаться. В условиях карантина люди не спешат посещать дилерские центры для покупки машины, к тому же они сейчас закрыты.

Автомобили Jaguar, Land Rover и Range Rover отправились противостоять COVID-19 carscoops.com

Вместо того, чтобы наблюдать за тем, как произведенные внедорожники, кроссоверы и седаны простаивают на площадках, руководство JLR (Jaguar-Land Rover) посчитало нужным предоставить их медикам и спасателям в борьбе с распространением коронавируса и ликвидации последствий эпидемии.

Автомобили Jaguar, Land Rover и Range Rover отправились противостоять COVID-19 carscoops.com

Сражаться с вирусной инфекцией отправили и партию новых Land Rover Defender 2020 модельного года. Также производитель предоставил внедорожники Ленд Ровер и Range Rover, кроссоверы Jaguat F-Pace, E-Pace и несколько седанов.

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Автомобили Jaguar, Land Rover и Range Rover отправились противостоять COVID-19

В компании отметили, что Land Rover сотрудничает с Красным Крестом уже 65 лет и будет в дальнейшем способствовать нормализации обстановки во всем мире во время чрезвычайных ситуаций.

Автомобили Jaguar, Land Rover и Range Rover отправились противостоять COVID-19 carscoops.com

Автомобили Jaguar, Land Rover и Range Rover отправились противостоять COVID-19 carscoops.com

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал об автомобиле, который поможет защититься от COVID-19 (или нет).

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