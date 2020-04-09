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9 апреля • обновлено в 18:18
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Армейский внедорожник генерала Паттона продадут с аукциона

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На аукционе WorldWideAuctioneers в США летом нынешнего года будет выставлена реликвия времен Второй мировой войны – командирский внедорожник Dodge WC-57 генерала Паттона.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

Полноприводные вездеходы многоцелевого назначения WC-57 компания Dodge начала выпускать для армии в 1942 году. Они комплектовались 6-цилиндровым 3,8-литровым мотором мощностью 76 л. с.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Большинство машин выпускалось в виде пикапов с брезентовой 2-местной кабиной и откидывающимся на капот ветровым стеклом. Вдоль бортов устанавливались складывающиеся скамейки на восемь человек.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Для разведывательных подразделений и в качестве командирских машин использовались 5-местные WC56 и WC57. Один из таких вездеходов был подготовлен для генерала Паттона в Великобритании в 1944 году.

Машина получила частичное бронирование, сирену и дополнительную звуковую сигнализацию, а также соответствующую знаки отличия. Кроме того, в салоне установили пулемет Browning калибром 50 мм, а также поручни для езды стоя.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Во время Второй мировой войны генерал Джордж Паттон командовал несколькими армиями, в том числе 3-й армией США во Франции и Германии после вторжения союзников в Нормандию в июне 1944 года. В декабре 1945 года он попал в автомобильную аварию и вскоре скончался.

Автомобиль прошел курс реставрационных работ и будет выставлен на аукционе WorldWideAuctioneers, который будет проходить с 11-14 июня в американском Обурне.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США обнаружили огромную коллекцию ретро машин.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Dodge ретро внедорожник новости авто
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