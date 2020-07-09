Ares Design показала наследника легендарной De Tomaso Pantera

Итальянское дизайн-ателье из Модены Ares Design начала производство суперкара Panther ProgettoUno.

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Новинка, создание которой началось еще два года назад, уже готовится отправится к своим первым покупателям. Дебют предсерийного прототипа состоялся в рамках престижного конкурса автомобильной красоты Concorso d’Eleganza в Пеббл-Бич в августе прошлого года.

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Спустя почти год компания объявила, что первые серийные образцы уже готовы к отправке клиентам и даже подготовила видеоролик с участием одного из экземпляров.

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno создан на технической основе Lamborghini Huracan. От него новинка унаследовала 5,2-литровый атмосферный V10, развивающий 650 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В процессе работы над машиной были перенастроены электронный блок управления двигателем, а также установлена новая выхлопная система из нержавеющей стали.

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Вся эта мощь передается ко всем ведущим колесам посредством 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. За распределение тяги между осями отвечает муфта Haldex пятого поколения. По словам создателей, Panther ProgettoUno способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Кузов имеет оригинальный дизайн, вызывающий ностальгию по легендарному De Tomaso Pantera (1971-93). Все кузовные панели выполнены из карбонового волокна. Шасси представляет собой гибридную конструкцию из карбона и алюминия, а также интергрированного стального каркаса.

De Tomaso Pantera. Фото: panterainternational.org aresdesign.com

Для отделки салона используется кожа и алькантара, декоративные панели из карбона и алюминий. Развлекать водителя и единственного пассажира в дороге будет аудиосистема Daniel Hertz. Всего будет изготовлен 21 суперкар стоимостью €615 тысяч каждый.

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno. Фото: aresdesign.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, итальянская компания Totem Automobili готовит электрический рестомод Alfa Romeo.