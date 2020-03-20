Использование Apple CarPlay и Android Auto опасно для жизни

Мобильные сервисы в авто могут привести к тяжелым ДТП из-за потери внимания за дорожной ситуацией.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных британской оганизацией IAM RoadSmart, которая уже более 60 лет занимается оценкой безопасности на дорогах. Опыты показали, что использование при езде мобильных приложений на основе сервисов Apple CarPlay и Android Auto гораздо опаснее, чем управление в нетрезвом виде.

Использование Apple CarPlay и Android Auto гораздо опаснее, чем управление в состоянии алкогольного опьянения iamroadsmart.com

Практические тесты и опыты показали, что использование мультимедийных систем с тачскринами, особенно с возможносями интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.

В нормальных условиях время реакции водителя на нештатную ситуацию составляет 1 секунду. У нетрезвого человека реакция замедляется на 12%, написание SMS за рулем увеличивает время реагирования на 35%, а разговоры по телефону – на 46%.

Тесты показали, что использование мультимедийных систем с тачскринами, может привести к ДТП. iamroadsmart.com

А вот использование интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto отвлекает водителя значительно больше. В случае с Apple CarPlay время реакции водителя снижается на 57%, а при использовании Android Auto – на 53%. Даже при голосовом управлении водитель все равно реагирует на изменения дорожной ситуации примерно на треть медленнее.

Время реакции при использование Apple CarPlay и Android Auto снижается более чем вдвое iamroadsmart.com

Как показали исследования, водитель, отвлекаясь на тачскрин, теряет контроль над дорогой на время до 16 секунд. При этом даже если автомобиль движется по прямой, отклонение от курса может достигать 0,5 м, а преодолеваемая за это время дистанция может достигать 500 м! Стоит ли говорит, что может случиться на таком расстоянии с вами и вашим авто.

Отвлекаясь на тачскрин, водитель теряет контроль над дорогой на время до 16 секунд bosch.com

Исследователи из IAM Road Smart призывают ввести новые стандарты работы мультимедийных систем и ограничить их использования во время движения.

Пока же этого не произошло, рекомендуется максимально ограничить использование мультимедиа водителем или передать "полномочия" пассажиру.

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