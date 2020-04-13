Американцы скрестили Land Rover и Corvette: подробности и фото
Амерканская тюнинговая компания E.C.D. Automotive Design представила интересный проект под названием Project Rowdy.
За основу для своей очередной работы в компании взяли классический Land Rover Defender, провели его полную реставрацию и модернизировали.
Project Rowdy создан на основе длиннобазной модели Defender 110. Автомобиль окрашен в цвет British Racing Green.
Вместо стокового мотора под капотом Rowdy Defender установили 6,2-литровый LS3 V8 от Chevrolet Corvette, который развивает 573 л.с.
Помимо установки мощного мотора, в E.C.D. поменяли стандартное шасси, установили пневмоподвеску и стильные 18-дюймовые диски Sawtooth с внедорожной резиной BF Goodrich All Terrain. Также автомобиль получил более эффективные тормозные механизмы Brembo с красными суппортами. В сложных дорожных условиях на помощь придет лебедка Warn.
В салоне появились кресла Recaro, деревянный руль Evander, а для отделки интерьера использовали кожу с контрастной черной строчкой.
В багажном отделении расположился большой набор для пикника с бокалами для вина, винтажной корзинкой и прочими аксессуарами.
Развлекать водителя и его спутников в дороге будут аудиосистема Alpine с Apple Car Play и Sirius XM и акустикой Infinity Kappa Speaker System.
В компании готовы предложить покупателям самые разнообразные варианты для реставрации и модернизации Land Rover, включая превращение внедорожника в электрокар с компонентами от Tesla.
Как писал ранее OBOZREVATEL, новое поколение Land Rover Defender получит мотор BMW.