Американцы опубликовали список самых угоняемых авто

Национальное страховое криминалистическое бюро (NICB) опубликовало статистику наиболее угоняемых авто в США за 2019 год.

Об этом сообщает сайт ведомства. Отчет, составленный с использованием данных правоохранительных органов, Детройтского отделения, показывает, что самый продаваемый автомобиль в Америке также был фаворитом воров. Речь идет о полноразмерных пикапах Ford F-Series. Только в прошлом году их было украдено 38 938 штук.

Ford F-150 не только самый продаваемый в США автомобиль, но и самый угоняемый... media.ford.com

Второе место у воров заняла Honda Civic с результатом 33 220 угонами. На третьем месте по популярности – полноразмерные пикапы Chevy (32 583). А замыкают "пятерку" – самые продаваемые седаны в США – Honda Accord (30 745) и Toyota Camry (15 656).

Рейтинг самых угоняемых авто в США за 2019 год. nicb.org

Что касается конкретных марок и годов выпуска, то по этому показателю на первое место вышла Honda Civic 2000 г.в. На втором месте за ним – Honda Accord 1997 г.в., а далее идут полноразмерные пикапы Ford (2006), Chevrolet (2004) и Ram (2019) соответственно.

2000 Honda Civic возглавляет рейтинг среди моделей конкретного года выпуска. automobiles.honda.com

Хотя многие из этих автомобилей старше, воры предпочитают более новые модели. Как отмечает NICB, в прошлом году автомобили за 2018 год были украдены 47 859 раз. Модели 2019 года были выкрадены 45118 раз, а модели 2017 года – 39 425 раз.

Рейтинг самых угоняемых авто в США по моделям конкретного года выпуска. nicb.org

В прошлом году автомобили угоняли каждые 40 секунд, и многие кражи можно было предотвратить, руководствуясь здравым смыслом. Один из самых простых способов – просто не оставлять ключи в машине. Само собой разумеется, что вы должны держать автомобиль запертым с поднятыми окнами. Автомобили также следует парковать на ночь в гараже, на охраняемой парковке или в хорошо освещенном месте.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу новый закон об угоне авто, а самыми "востребованными" авто в Украине являются машины марки Toyota.