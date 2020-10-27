Американцы не собирались делать электрический Hummer: это вышло случайно

Новый пикап от General Motors – GMC Hummer EV – получил свое имя уже в процессе разработки. Изначально же машине не собирались присваивать легендарное имя.

Об этом в интервью изданию Muscle Cars & Trucks заявил вице-президент концерна General Motors Дункан Элдер, отвечающий за бренды GMC и Buick. По словам топ-менеджера, представленный на прошлой неделе Hummer – это электрический пикап концерна, о котором в компании впервые проговорились еще год назад. Однако если сама машина была в планах GM изначально, то культовое наименование ей присвоили, по сути, случайно.

GMC Hummer EV caranddriver.com

По словам Дункана Элдера, на первом этапе был лишь утвержден бренд, под которым решили выпускать новый электропикап. Выбор пал на марку GMC, поскольку для Chevrolet машина была слишком дорогой, а для Cadillac – чрезмерно утилитарной. А уже в процессе работы над технической частью автомобиля выяснилось, что у инженеров получается отличное электромобильное шасси, которое позволяет сделать не просто электрический пикап, а настоящий внедорожник.

Именно на этом этапе в GM и решили присвоить новинке культовое имя Hummmer, которое всегда ассоциировалось с проходимостью. После этого дизайнерам General Motors было поручено адаптировать внешний вид пикапа под знаменитые "Хаммеры".

Отметим, что марка Hummer была ликвидирована в 2010 году, после того, как на ее внедорожники сильно упал спрос, связанный, в первую очередь, с колоссальным расходом топлива этих машин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что всю первую партию GMC Hummer EV раскупили всего за один час после премьеры. Это машины из топовой серии, которые оснащены тремя моторами на 1014 сил. Цена такого электрокара – почти 113 тыс. долларов.