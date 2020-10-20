Американский Navistar International станет частью империи VW

Концерн Volkswagen Group продолжает наращивать свои активы и готовится стать владельцем американского Navistar International.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Подразделение Traton, которое в составе концерна Volkswagen Group отвечает за грузовые автомобили и автобусы, подписало соглашение с известным американским производителем подобной техники, компанией Navistar International (бывшая International Harvester).

Грузовики International navistar.com

Холдинг Traton SE, уже владевший ранее 16,8% Navistar, предложил выкупить оставшиеся акции по цене $44,50 за ед. Таким образом, немецкий концерн заплатит $3,7 млрд за оставшиеся 83,2% акций американского производителя.

В сентябре Traton предлагал $43 за акцию, но руководство Navistar International отклонило предложение. Теперь сделка состоится, а линейку моделей концерна Volkswagen Group пополнят знаменитые грузовики International, автобусы IC Bus и военная техника Navistar Defense. Напомним, что в состав подразделения Traton уже входят такие гранды, как MAN и Scania, а также бразильская Volkswagen Caminhões e Ônibus.

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