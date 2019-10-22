Американские полицейские заботятся об экологии

Полицейский департамент Чикаго заказал 200 новеньких кроссоверов Ford Police Interceptor Utility Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На сегодняшний день почти две трети полицейских авто в США несут марку Ford, причем примерно половина из них – внедорожники. Очередное пополнение ждет Департамент полиции Чикаго. Две сотни новых Ford Police Interceptor Utility Hybrid будут оснащены гибридными силовыми агрегатами.

Ford Police Interceptor Utility Hybrid media.ford.com

Гибридная версия внедорожника с 3,3-литровым мотором расходует 9,8 л/100 км. Это на 41% меньше, чем 3,7-литрового бензинового предшественника. Это даст возможность сэкономить на бензине на каждом авто ежегодно от 3,5 до 5,7 тысяч долларов. Еще одним позитивным моментом является снижение вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно в таких крупных мегаполисах, как Чикаго.

Ford Explorer Hybrid 2020 media.ford.com

Новинка будет производится на заводе Форд, расположенном здесь же в Чикаго. Ранее компания инвестировала в развитие местного производственного комплекса $1 млрд и обеспечила 1000 дополнительных рабочих мест.

Ford Police Interceptor Utility создан на базе внедорожника Ford Explorer 6-го поколения, дебют которого состоялся в начале января на автосалоне в Детройте. Автомобиль специально подготовлен для службы в полиции. Он существенно отличается от обычного Explorer как по комплектации, так и по внешнему виду.

Ford Police Interceptor Utility Hybrid media.ford.com

В салоне полицейской машины установлены передние кресла с отделкой из износостойкой ткани, а сзади кресла имеют виниловую обивку для легкой и простой чистки. Кроме того, передняя часть салона отделена от задней противоударными панелями, защищающих полицейских при перевозке правонарушителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на заводе Ford в Румынии стартовало производство кроссовера Puma.

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