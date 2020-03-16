Американская легенда на службе ГАИ Донецка: эксклюзивное фото

В сети опубликовали редкое архивное фото, сделанное на улицах Донецка. На нём запечатлен Chevrolet Caprise четвертого поколения, который когда-то нёс службу в Госавтоинспекции шахтерской столицы.

Chevrolet Caprise IV – настоящая легенда американского автопрома. Помимо гражданских версий, этот автомобиль активно поставлялся в департаменты полиции США наравне со культовым Ford Crown Victoria. Но, кроме Штатов, в своем время такая машина состояла на балансе у правоохранительных структур и других стран мира (в единичных экземплярах), среди которых была и Украина.

Chevrolet Caprise IV на службе ГАИ Донецка. 1999 год instagram.com/ukraine.25

И и вот как-минимум один такой "Шеви" был у ГАИ Донецка, о чем свидетельствует фото, датированное 1999 годом. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт ukraine.25.

Chevrolet Caprise IV выпускался в 1990-1996 годах. Он оснащался восьмицилиндровыми двигателями объёмом 5,7, 6,6 или 7,4 литра. wikipedia.org

Надо сказать, что такой автомобиль наверняка вызывал восхищение у прохожих, поскольку в подавляющем большинстве "гаишники" передвигались в ту пору на ВАЗах и Volkswagen Passat B5. Хотя стоит отметить, что Chevrolet Caprise IV был не единственным эксклюзивом, который имелся у Госавтоинспекции Украины: например, известно, что на балансе Департамента ГАИ Черниговской области состоял Ford Police Interceptor – полицейская версия того самого Crown Victoria.

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год topgir.com.ua

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Латинской Америке обнаружили советсткий микроавтобус, который считался навсегда утерянным.

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