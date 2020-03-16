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16 марта • обновлено в 16:24
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Американская легенда на службе ГАИ Донецка: эксклюзивное фото

1.8т
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В сети опубликовали редкое архивное фото, сделанное на улицах Донецка. На нём запечатлен Chevrolet Caprise четвертого поколения, который когда-то нёс службу в Госавтоинспекции шахтерской столицы.

Chevrolet Caprise IV – настоящая легенда американского автопрома. Помимо гражданских версий, этот автомобиль активно поставлялся в департаменты полиции США наравне со культовым Ford Crown Victoria. Но, кроме Штатов, в своем время такая машина состояла на балансе у правоохранительных структур и других стран мира (в единичных экземплярах), среди которых была и Украина.

Chevrolet Caprise IV на службе ГАИ Донецка. 1999 год

Chevrolet Caprise IV на службе ГАИ Донецка. 1999 год

instagram.com/ukraine.25

И и вот как-минимум один такой "Шеви" был у ГАИ Донецка, о чем свидетельствует фото, датированное 1999 годом. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт ukraine.25.

Chevrolet Caprise IV выпускался в 1990-1996 годах. Он оснащался восьмицилиндровыми двигателями объёмом 5,7, 6,6 или 7,4 литра.

Chevrolet Caprise IV выпускался в 1990-1996 годах. Он оснащался восьмицилиндровыми двигателями объёмом 5,7, 6,6 или 7,4 литра.

wikipedia.org

Надо сказать, что такой автомобиль наверняка вызывал восхищение у прохожих, поскольку в подавляющем большинстве "гаишники" передвигались в ту пору на ВАЗах и Volkswagen Passat B5. Хотя стоит отметить, что Chevrolet Caprise IV был не единственным эксклюзивом, который имелся у Госавтоинспекции Украины: например, известно, что на балансе Департамента ГАИ Черниговской области состоял Ford Police Interceptor – полицейская версия того самого Crown Victoria.

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год

topgir.com.ua

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год

Ford Police Interceptor ГАИ Черниговской области. 2010 год

topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Латинской Америке обнаружили советсткий микроавтобус, который считался навсегда утерянным.

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ретро Chevrolet фотографии полиция
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