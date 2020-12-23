В сети показали "живой" Mercedes W123 с пробегом 1,8 млн км

Американец Пол Харман из штата Джорджия является обладателем Mercedes-Benz W123 с рекордным пробегом. По состоянию на 2019 год его машина проехала 1 миллион 853 тысячи километров.

Как пишет The Drive, свой "Мерседес" 1981 года выпуска Харман купил подержанным в далеком 1983 году. На момент приобретения одометр "123-го" показывал около 64 000 км, и с тех пор пенсионер постоянно ездит на культовом седане.

Мерседес Пола Хармана не просто хранился в гараже. На нем он ездил даже на Аляску, где плохие дороги и суровые климатические условия The Drive

Под капотом этого Mercedes-Benz W123 находится 2,4-литровый дизель мощностью 72 л.с. Этот двигатель считается надежным в силу простоты своей конструкцией. За всё время на машине Пола мотор только раз подвергался капитальному ремонту – на 600 000 км пробега.

Машина регулярно находится в поездках с 1983 года The Drive

Отвечая на вопрос о секрете долговечности своего Mercedes, владелец сказал, что не делает ничего особенного, кроме одного – меняет масло каждые 5 000 км.

Секрет успеха долговечности авто - замена масла каждые 5 000 км The Drive

Среди других серьезных работ, которые были уже проведены над автомобилем – полное перекрашивание кузова заводской краской, замена всех уплотнителей и прокладок (в 1991 году, на пробеге в 900 тыс. км). Также время от времени на седане меняют элементы подвески и другие детали, которые неизбежно изнашиваются.

Возможно, сейчас уже седан проехал свыше 2 млн км The Drive

Последний раз Пола и его авто видели на выставке элегантности классических автомобилей в прошлом году. Именно тогда и был зафиксирован впечатляющий пробег 1 миллиона 850 тысяч километров. То есть, возможно, сейчас живучий "немец" проехал уже свыше 2 млн км.

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