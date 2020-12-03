В США построят электромобиль на базе старой 'Нивы' за $11 000

Американский видеоблогер решил построить электромобиль своим руками. В качестве базы он выбрал довольно специфический автомобиль – ВАЗ-2121 "Нива". Покупка машины обошлась в 11 000 долларов, что достаточно недёшево как для старой советской легковушки.

Как следует из видео, опубликованного его автором на YouTube-канале Kiwi EV adventures, для осуществления своей задумки он приобрел "Ниву" 1982 года. Машина попалась с небольшим пробегом и почти в идеальном состоянии, чем и объясняется ее цена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Свой выбор Kiwi EV объяснил тем, что у ВАЗ-2121 "неоспоримые внедорожные возможности". Более того, много лет на "Ниве" ездил его отец, а в конце 1990-х и у самого блогера был такой внедорожник.

Интересно, что у Kiwi EV уже есть большой опыт в создании самодельных электрокаров. В 2007 году он перевел собственный Mitsubishi на электрику, после 9 месяцев напряженной работы.

На данном этапе энтузиаст занимается доставкой автомобиля с места покупки домой – из штата Флорида в Сиэтла, Вашингтон, это около 5 500 км. Далее блогера ждет много часов работы и десятки тысяч потраченных долларов на создание конверсии.

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