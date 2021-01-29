Alpina показала свой вариант BMW 5-серии

Известное немецкое тюнинговое ателье Alpina представило очередную яркую новинку – Alpina B5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое детище баварских мастеров создано на базе популярного семейства BMW 5-серии.

Внешне новинку можно узнать по уникальному аэродинамическому обвесу, элегантным 20-дюймовым "спицованным" дискам Alpina, а также эксклюзивным цветам и декору кузова.

Седан и универсал В5 получили в свое распоряжение 4,4-литровый 8-цилиндровый бензиновый мотор мощность которого увеличили до 621 л.с., а максимальный крутящий момент достигает внушительной величины в 800 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод осуществляется на все колеса.

Седан B5 разгоняется до первой "сотни" всего за 3,4 секунды, а универсалу Touring требуется на 0,2 с больше.

Максимальная скорость за счет удаления электронного ограничителя теперь достигает 330 км/ч, а универсал разгоняется до 322 км/ч.

Покупателям доступен широкий ассортимент опций, позволяющих максимально персонализировать новинку с учетом индивидуальных предпочтений и запросов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW подготовила самую мощную версию модели М5, а в компании Alpina подвергли тюнингу внедорожник Х7.