Alpina D3 S: немецкие тюнеры показали свою версию дизельной "тройки"

Известное немецкое тюнинг-ателье Alpina представило очередную новинку, точнее, сразу две, – седан и универсал Alpina D3 S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

За основу для своего нового детища мастера из Бухлоэ взяли "мягкий" гибрид BMW M340d с 3-литровой рядной "шестеркой" и вспомогательным стартер-генератором. По сравнению со стоковой версией мощность турбодизеля увеличили с 340 до 355 л.с., а крутящий момент вырос с 700 до 730 Нм.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

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2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Несмотря на незначительный прирост мощности, максимальная тяга обеспечивается в более широком диапазоне от 1750 до 2750 об/мин. Это должно добавить адреналина пользователю новинки.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Также в процессе работы над машиной был перепрограммирован блок управления 8-ступенчатым автоматом ZF, модернизирована система полного привода с блокировкой заднего дифференциала, а также установлены адаптивные амортизаторы от Alpina B3. От "старшей" модели B5 новинке достались более эффективные тормозные механизмы.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

На разгон от 0 до 100 км/ч седану требуется 4,6 с, а универсал выполняет этот упражнение на 0,2 с дольше. Максимальная скорость выросла соответственно до 273 и 270 км/ч. В компании с гордостью заявляют, что D3 S является одним из самых быстрых дизельных автомобилей в своем сегменте.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Внешне узнать новинку можно по фирменному обвесу и ажурным колесным 19- или 20-дюймовым дискам. Салон богато отделан эксклюзивной кожей, а приборная панель получила новую графику.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Первые экземпляры Alpina D3 S отправятся к покупателям в ноябре нынешнего года. Стоимость седана стартует с отметки 70500 евро, а универсал обойдется на 1400 евро дороже.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

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