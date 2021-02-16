Alpha Motor представили электрический внедорожник в стиле ретро

Американский стартап Alpha Motor Corporation представил электрический внедорожник Jax в стиле ретро. Его будут предлагать в двух вариантах: с одним двигателем и передним приводом или с двумя двигателями и полным приводом.

Компания представила свой первый автомобиль в декабре 2020 года. Это было купе под названием Ace, которое также создали в ретро-стиле. Оно имеет задний привод и запас хода в 400 километров. Теперь Alpha Motor Corporation представила две новые версии Ace: Performance Edition и внедорожное купе Jax. Об этом сообщает Autoblog.

Alpha Jax будет предлагаться с одним или двумя моторами Autoblog

Новая модель будет выше и ей установят внедорожные шины и бамперы, багажник на крыше и вспомогательные фонари. Также она будет иметь пару задних полудверей для облегчения доступа к заднему сиденью.

Jax должен разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а с батареей на 75 кВт/ч будет иметь пробег в 400 км. На автомобиль компания установила ориентировочную цену от 38 000 до 48 000 долларов.

Салон Alpha Jax Autoblog

Ace Performance Edition будет иметь не столь смелый виду, как Jax, но может похвастаться гораздо большей скоростью. Он доступен только с двумя двигателями и полным приводом. До "сотни" разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч.

Alpha Ace Performance Edition будет быстрее Jax Autoblog

Он имеет некоторые отличительные внешние особенности:

колеса, которые имеют дополнительный дюйм в ширину

передний сплиттер

задний спойлер

задний диффузор

Эти аэродинамические части будут доступны и для обычного Ace. Стоимость Performance Edition еще не сообщили.

Задняя часть Alpha Ace Performance Edition Autoblog

Ранее Alpha сообщала, что планирует выпустить свои машины в 2023 году. Обычный Ace с одним двигателем и задним приводом имеет приблизительную цену от 32 000 до 39 000 долларов. Все три варианта модели доступны для бронирования сайт компании.

Alpha Ace Performance Edition должны представить в 2023 году Autoblog

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