Alfa Romeo Stelvio получил спортивную версию Veloce Ti

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio получил мощную 280-сильную версию Veloce Ti.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка займет место в модельной иерархии место на ступеньку ниже топовой Quadrifoglio с 510-сильным битурбомотором V6 2.9.

Stelvio Veloce Ti легко отличить от других версий по аэродинамическому обвесу в цвет кузова media.fcaemea.com

Stelvio Veloce Ti легко отличить от других версий по аэродинамическому обвесу в цвет кузова и контрастным черным элементам декора, включая глянцевую окантовку боковых тонированных стекол, черные корпуса зеркал, а также новые 21-дюймовые легкосплавные диски. С учетом возросшей мощности автомобиль получил передние четырехпоршневые тормоза Brembo.

Сзади появился новый бампер с диффузором и комплектом круглых патрубков выхлопной системы в черном глянце media.fcaemea.com

Под капотом новинки – 2-литровый турбомотор, развивающий 280 л.с. и выдающий 400 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы для новинки можно заказать 2,2-литровый 210-сильный турбодизель. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", а реализовать потенциал новинки помогает полноприводная трансмиссия Q4 с карбоновым карданным валом. До "сотни" бензиновая версия кроссовера способна разогнаться за 5,7 с, а максимальная скорость достигает 230 км/ч.

Спортивный характер новинки подчеркивают декоративные элементы из полированного алюминия и карбона media.fcaemea.com

В салоне появились спортивные сидения с ярко выраженной боковой поддержкой и комбинированной обивкой. Спортивный характер новинки подчеркивают декоративные элементы из полированного алюминия и карбона. Крыша салона имеет черную обивку.

В салоне появились спортивные сидения с ярко выраженной боковой поддержкой и комбинированной обивкой media.fcaemea.com

На приборной панели располагается мультимедийная система с дисплеем на 8,8-дюймовым экраном, которая использует сервисы Alfa Connect и может взаимодействовать со смартфоном.

Стоимость Stelvio Veloce Ti стартует с отметки 72 200 евро media.fcaemea.com

Стоимость Stelvio Veloce Ti стартует с отметки 72 200 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo готовит электрический кроссовер, который платформу Peugeot, а уникальные концепты Alfa Romeo B.A.T. оценили в $15 миллионов