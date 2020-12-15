Alfa Romeo представила спецверсию спайдера в честь спорткара из 60-х

Alfa Romeo презентовала лимитированную серию 4C Spider 33 Stradale Tributo, посвященную модели 33 Stradale 1967 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Всего будет изготовлено 33 экземпляра новинки, причем, исключительно для американского рынка.

Всего будет изготовлено 33 экземпляра Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

Все 4C Spider 33 Stradale Tributo будут окрашены в особый цвет Rosso Villa d’Este, получат эксклюзивные золотисто-серые легкосплавные диски (18-дюймовые спереди и 19-дюймовые сзади), а также спортивные кресла из углепластика с комбинированной отделкой из кожи и алькантары.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo создан в честь двухместного спорткара 33 Stradale, который выпускали в 1967-1969 годах media.fcanorthamerica.com

Салон украсят многочисленные декоративные элементы, посвященные легендарному предку с указанием номера экземпляра. Также покупатели получат книгу, подготовленную фирменным дизайн-центром, с описанием процесса разработки и создание модели 4С Spider, а также исторической хроникой, посвященной купе 33 Stradale.

Салон 4C Spider 33 Stradale Tributo украсят многочисленные декоративные элементы, посвященные легендарному предку с указанием номера экземпляра media.fcanorthamerica.com

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

Уникальность новинки заключается также в том, что карбоновый монокок впервые имеет особое красное покрытие. В стандартную комплектацию новинки вошли опции, ранее доступные только за дополнительную плату – выхлопная система Akrapovic спортивная подвеска, би-ксеноновые фары, зарядное устройство, защитный чехол для авто, изготовленные из карбона аэродинамические элементы, заднее антикрыло и корпусы зеркал, украшенные итальянским флагом.

4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

4C Spider 33 Stradale Tributo оснащен 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В движение новинку приводит полностью алюминиевый двигатель объемом 1750 см3 с непосредственным впрыском, двойным интеркулером и системой непрерывного изменения фаз газораспределения. Он развивает мощность 240 л.с., а крутящий момент достигает 350 Нм. При весе 1132 кг 4C Spider 33 Stradale Tributo обладает удельной мощностью 4,7 кг на 1 л.с., способен разгоняться до первой "сотни" за 4,1 с, а максимальная скорость достигает 257 км/ч.

Alfa Romeo 33 Stradale и его наследник 4C Spider 33 Stradale Tributo media.fcanorthamerica.com

Исторический прототип новинки – Alfa Romeo 33 Stradale – дебютировал перед публикой 31 августа 1967 года на трассе в Монце перед стартом гонки формулы 1 Гран при Италии.

Облик Alfa Romeo 33 Stradale создал талантливый дизайнер Франко Скальоне media.fcanorthamerica.com

Авторство облика автомобиля принадлежит известному дизайнеру Франко Скальоне, а в его основе лежало шасси победителя 24-часового марафона в Дэйтоне – гоночного болида Alfa Romeo Typo 33. Автомобиль оснащался 2-литровым 230-сильным V8, позволявшим машине весом 860 кг разгоняться до 260 км/ч. Всего было изготовлено 18 экземпляров 2-местного среднемоторного спорткара.

Двухместній салон Alfa Romeo 33 Stradale media.fcanorthamerica.com

2020 Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo станет финальной серией модели, после чего производство спайдера для рынка США будет прекращено.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo станет финальной серией модели, после чего производство спайдера для рынка США будет прекращено media.fcanorthamerica.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo представила кроссовер Stelvio в спортивной версии Veloce Ti, а уникальные концепты В.А.Т. продали на аукционе за 15 миллионов долларов.