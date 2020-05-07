Alfa Romeo обновила модели Giulia и Stelvio

Компания Alfa Romeo представила обновленные модели Giulia и Stelvio в топ-версии Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio alfaromeo.com

Автомобили подвергли легкому рестайлингу. В частности, они получили новые светодиодные задние фонари с темными линзами и черные глянцевые элементы декора. Stelvio также оснастили 21-дюймовыми легкосплавными дисками, а подразделение Mopar разработало эксклюзивные аксессуары, включая облицовку радиатора, крышки зеркал и задний спойлер из углеродного волокна.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio alfaromeo.com

Alfa Romeo Giulia и Stelvio alfaromeo.com

В салоне появились новое рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой, обновленная центральная консоль с большим пространством для хранения мелочей, а также красные или зеленые ремни безопасности. Кроме того, клиенты смогут выбрать новую перфорированную обивку с кожей и алькантарой для стандартных спортивных сидений или кресла Sparco с карбоновым каркасом.

Обе модели получили совершенно новую информационно-развлекательную систему с 8,8-дюймовым центральным сенсорным дисплеем alfaromeo.com

Обе модели получили совершенно новую информационно-развлекательную систему с 8,8-дюймовым центральным сенсорным дисплеем, подключенными сервисами и новым дизайном интерфейса. Модели Quadrifoglio отличаются от других представителей семейства эксклюзивным меню Performance Pages, которое показывает температуру двигателя, крутящий момент, давление наддува и используемую мощность. Performance Pages также включает цифровые хронометры для измерения ускорения и максимальной скорости.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio alfaromeo.com

В движение новинки приводит 2,9-литровый Twin-Turbo V6, который выдает 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента на задние колеса Giulia Quadrifoglio и все четыре колеса в Stelvio Quadrifoglio. Обе модели оснащены стандартной системой векторизации тяги Alfa Active Torque Vectoring и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Выхлопную систему из титана для новинок подготовила компания Akrapoviс.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio alfaromeo.com

Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio получили в свое распоряжение систему автопилота 2-го уровня. Доступные технологии включают систему удержания в полосе движения, контроль за слепыми зонами, активный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и прочие помощники водителю.

Обновленные Giulia Quadrifoglio и Stelvio Quadrifoglio поступят в продажу в Европе этим летом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, итальянская фирма разработала электромобиль на базе Alfa Romeo Giulia GT.