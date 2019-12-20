Главная Новости
20 декабря • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Активисты сожгли уже десяток авто на еврономерах. Видео

2.6т
Читать материал на украинском

Обладатели авто на еврономерах требуют от властей наконец решить вопрос с растаможкой. Чтобы привлечь внимание к наболевшей проблеме, они начали жечь машины.

Как заявляется в подписи к одному из видео, которое появилось на страничке "Авто Евро Силы" в Facebook, на данный момент активисты уже сожгли "более 9 авто".

Новости
"Нас будет много!" Активистка сожгла авто на еврономерах и пригрозила Зеленскому

Владельцы нерастаможенных авто хотят, чтобы нынешняя власть выполнила свое предвыборное обещание и сделала растаможку авто доступной. И поскольку эта проблема до сих пор не решена, а "просто словам" автомобилисты уже не верят, уже как несколько дней активисты проводят пикет под Верховной Радой. А сегодня приступили к активным действиям и начали поджигать авто.

Новости
"Горят от старости!" Под Одессой активисты устроили огненный протест. Фото

Отметим, что вчера Верховная Рада в очередной раз отсрочила вступление в силу драконовских (170 тысяч грн) штрафов за использование авто на иностранной регистрации. Но уже с 1 января 2020 года санкции вступят в силу (отсрочка предусматривается лишь ровно до конца года), если проблема не будет решена или же парламент вновь не продлит отсрочку.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине активно покупают внедорожники Rolls-Royce.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "растаможивание авто" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Темы
растаможивание авто Авто на еврономерах
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
11
15
Смешно
1
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
Более 9 машин. Это девять и плюс две шины ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
А еще они могут в знак протеста сделать друг другу минет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Хорош манипулятор, отчаявшихся телок развел спалить свое имущество, браво! Только слабо верится что их больше одной штука
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги