Активисты сожгли уже десяток авто на еврономерах. Видео

Обладатели авто на еврономерах требуют от властей наконец решить вопрос с растаможкой. Чтобы привлечь внимание к наболевшей проблеме, они начали жечь машины.

Как заявляется в подписи к одному из видео, которое появилось на страничке "Авто Евро Силы" в Facebook, на данный момент активисты уже сожгли "более 9 авто".

Владельцы нерастаможенных авто хотят, чтобы нынешняя власть выполнила свое предвыборное обещание и сделала растаможку авто доступной. И поскольку эта проблема до сих пор не решена, а "просто словам" автомобилисты уже не верят, уже как несколько дней активисты проводят пикет под Верховной Радой. А сегодня приступили к активным действиям и начали поджигать авто.

Отметим, что вчера Верховная Рада в очередной раз отсрочила вступление в силу драконовских (170 тысяч грн) штрафов за использование авто на иностранной регистрации. Но уже с 1 января 2020 года санкции вступят в силу (отсрочка предусматривается лишь ровно до конца года), если проблема не будет решена или же парламент вновь не продлит отсрочку.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине активно покупают внедорожники Rolls-Royce.

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